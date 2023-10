Molto diretta e senza dubbio senza troppi freni inibitori: Naike Rivelli confessa dettagli molto intimi sul suo corpo e non solo…

A La Zanzara ogni discorso vale. Sembra propri così a giudicare l’argomento trattato da Giuseppe Cruciani e la sua ospite, Naike Rivelli. La donna, infatti, in modo molto diretto, ha raccontato, su richiesta del conduttore radiofonico, alcuni particolari molto intimi relativi alla peluria sul suo corpo e ai gusti del proprio compagno.

Naike Rivelli, le parole sull’intimità col compagno

Naike Rivelli

Sebbene la Rivelli fosse stata invitata per parlare della sua adesione alla protesta successiva all’uccisione di alcuni maiali del rifugio “Cuori liberi”, in provincia di Pavia, l’argomento si è presto spostato su altro.

Cruciani, infatti, ha domandato alla donna: “Mi scusi signora Rivelli lei è favorevole al pelo? Io sono fissato con questa domanda… Dimmi una cosa tu hai il pelo? Hai un pelo che straborda anche nelle mutande?”.

Esattamente come il conduttore, anche Naike ha parlato in modo molto diretto: “Io? Io sono tutta pelo, pelo. Lo chiedi a me? Quella della vulva? Da quando sto con il mio fidanzato non lo tocco sennò lui mi lascia”.

Una risposta che ha generato ulteriore curiosità da parte del conduttore. Così Naike ha proseguito: “Non lo taglio mai, e no non lo coltivo. Ti racconto l’ultima cosa divertente: prima di incontrare il mio lui noi ci sentivamo da mesi, poi finalmente arriva sto fatidico momento in cui noi passiamo la prima notte insieme e io dovevo farmi sta ceretta e la volevo fare ma non ci sono riuscita e quindi ho detto non gliela farò vedere, non farò niente. E invece alla fine abbiamo fatto e quando lui l’ha vista ha detto ‘Oddio grazie a Dio’ e da lì sono rimasta una pelosa”.

Insomma, confessioni davvero molto intime da parte della figlia di Ornella Muti che, evidentemetne, si piace al naturale.

Di seguito anche il post Instagram con parte dell’intervista: