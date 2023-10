Dimesso ufficialmente dall’ospedale Fatebenefratelli, arrivano anche le prime parole di Fedez dopo la grande paura.

Prime parole ufficiali di Fedez dopo le dimissioni dal Fatebenefratelli di Milano. Il rapper, dopo oltre una settimana in ospedale, ha ricevuto l’ok dei medici per tornare a casa. Intercettato dai media ha rilasciato alcune dichiarazioni per ringraziare chi si è occupato di lui.

Fedez, le prime parole dopo le dimissioni

Fedez

Dopo la notizia delle dimissioni dal Fatebenefratelli di Milano, arrivano anche le primissime parole di Fedez all’uscita dall’ospedale. Il rapper, in compagnia di sua moglie Chiara Ferragni, ha fatto ritorno a casa. Intercettato dalla stampa mentre si dirigeva sul mezzo che lo avrebbe poi portato nella propria abitazione, il cantante ha voluto rilasciare alcune brevi dichiarazioni.

“Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e soprattutto tutti i donatori di sangue. Cercherò in qualche modo di far accendere un riflettore su questo, perché senza i donatori di oggi non sarei qui”, ha ammesso Federico.

Non solo. In piedi e camminando senza apparenti grossi disagi, l’artista ha aggiunto di stare “bene” ma anche di dovere molto a sua moglie.

Prima di entrare su un minivan con lei, infatti, il rapper ha aggiunto: “Devo riprendermi ancora un pochino, ho bisogno di riposo, ma sto bene grazie”.

I fan dei Ferragnez, adesso, attendono solo di vedere in che modo il ragazzo tornerà a casa e quali saranno i prossimi step per riavvicinarsi alla normalità. Probabilmente via social arriveranno nuovi messaggi e contenuti anche con i suoi figli, Leone e Vittoria che certamente avranno sentito la mancanza di loro padre in questi giorni in cui era ricoverato.

Di seguito anche un post su X di Pomeriggio 5 dove sono presenti le immagini e le parole del rapper appena dimesso dal Fatebenefratelli e i vari commenti ricevuti dai fan: