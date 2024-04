Ancora un’assenza da Pomeriggio 5 per Myrta Merlino. La conduttrice, molto chiacchierata ultimamente, ha spiegato il motivo.

Pomeriggio 5 di nuovo affidato a Giuseppe Brindisi. Ebbene sì, nella puntata di oggi di venerdì 5 aprile, infatti, Myrta Merlino ha dato forfait. Ad annunciarlo la diretta interessata che ha alimentato voci di presunto addio dopo gli ascolti non super della trasmissione.

Myrta Merlino assente da Pomeriggio 5

Myrta Merlino

L’assenza da Pomeriggio 5 di Myrta Merlino, come detto, è stata annunciata dalla diretta interessata. Il motivo dietro il forfait della conduttrice è un impegno di lavoro. “Oggi vi saluto in maniera particolare, dandovi appuntamento a lunedì perché domani vi affiderò nelle mani di Giuseppe Brindisi, che sarà qui in questo studio al mio posto”, ha detto la conduttrice nell’ultima puntata della settimana, la sua, di giovedì 4 aprile.

La giornalista ha spiegato di avere un impegno nel weekend: “Perché (sarà assente ndr)? Perché volerò a New York per prendere parte a un impegno che per me è diventato un appuntamento del cuore. Sarò al Palazzo delle Nazioni Unite per il Change the World Model United Nations”.

L’evento è molto importante. Si tratta di un incontro a cui prendono parte oltre 4000 studenti provenienti da 149 Paesi, chiamati al confronto su temi come diritti civili, cambiamento climatico, povertà e pace nel mondo.

Di seguito anche il post su X del programma con le parole della conduttrice e giornalista:

Grazie a tutti per averci seguito! #Pomeriggio5 torna domani alle 17 con Giuseppe Brindisi pic.twitter.com/cKLFVWUtGe — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 4, 2024

I rumors sui “cambi” a Canale 5

L’assenza della Merlino, la seconda in poche settimane, ha insospettito i fan. Al netto del motivo, ben spiegato dalla conduttrice, infatti, non si placano le voci di cambiamento in Mediaset e su Canale 5.

Gli ascolti non ottimali della trasmissione starebbero portando a delle riflessioni che potrebbero portare a delle sostituzioni.

Sebbene non si metta in dubbio il valore della bravissima giornalista, al Biscione starebbero pensando a Veronica Gentili, ma anche ad un nuovo ruolo per Federica Panicucci o Cesara Buonamici.