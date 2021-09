Nel corso di una diretta Instagram, Miryea ha mostrato ai suoi followers dei segni alle gambe. “Non sono ancora guarita del tutto”, racconta.

L’ex concorrente de “La Pupa e il Secchione”, Miryea Stabile, torna a parlare de “L’Isola dei Famosi“, il programma cui è affettivamente più legata. Ma del recente ritorno dall’Isola porta ancora i segni, per non dire le ferite.

Nel corso di una diretta Instagram Miryea ha mostrato ai suoi followers la condizione delle sue gambe, devastate da dei puntini rossi: sono le punture dei mosquitos, i temibili insetti dell’Honduras.

“Il dermatologo mi ha detto che ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima,” rivela Miryea “entro l’estate spero di guarire. Sarà lunga, a quanto pare.”

La showgirl dichiara di non essersi ancora ripresa dal ritorno dall’Isola dei Famosi 2021. La Stabile ribadisce il suo profondo legame con il reality di Rai 2 che le avrebbe, tra l’altro, permesso di recuperare il rapporto con la madre.

Nonostante il debito affettivo con l’Isola, Miryea si dichiara pronta a partecipare presto a un nuovo reality e a tornare sotto i riflettori e gli occhi del pubblico. “C’è un intero mondo dietro a ciò che vedete” ha raccontato la Stabile nelle sue stories “sono sempre più affascinata dall’universo dei reality”.

L’esperienza dell’Isola le ha fatto perdere peso e l’ha provata fisicamente, ma Miryea Stabile sembra pronta a tornare all’attacco, pronta a conquistare il cuore dei fan.