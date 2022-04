Dopo tanto tempo, ritornano i musei gratis per la prima domenica di ogni mese, scopriamo le nuove date e le regole.

Con le nuove regole anti Covid in vigore dall’1 aprile si ritorna via via verso una graduale apertura. Lo scorso 25 marzo il Ministero della Cultura ha, infatti, annunciato la ripartenza dell’iniziativa “Domenica al Museo” con cui si consente l’accesso ai luoghi di cultura con ingresso gratuito. Vediamo come funzionerà l’iniziativa dei musei gratis nel corso del 2022.

Musei gratis 2022: quali saranno le date?

Dopo un lungo periodo in cui l’iniziativa dei musei gratuiti è stata sospesa, dal 3 aprile 2022 è di nuovo possibile approfittare delle visite gratuite ai musei aderenti. La prima domenica di ogni mese sarà, infatti, possibile visitare musei, monumenti, parchi e siti archeologici in tutta Italia.

Le prossime date, saranno quindi le seguenti:

1 maggio

5 giugno

3 luglio

7 agosto

4 settembre

2 ottobre

6 novembre

4 dicembre 2022.

Sala museo opere

Tra i musei che aderiscono all’iniziativa, ricordiamo la Reggia di Caserta, le Gallerie Estensi di Modena, il castello svevo di Trani, Castel del Monte ad Andria, le Gallerie degli Uffizi a Firenze, l’area archeologica di Carsuale e Terni, le gallerie dell’Accademia di Venezia, le grotte di Catullo e il castello Scaligero di Sirmione. L’elenco completo e suddiviso per regione, può essere consultato sul sito del Ministero della Cultura.

Quali saranno le regole da rispettare?

A partire dal 1° aprile 2022 l’accesso a musei, gallerie, parchi e monumenti non richiederà più il possesso del green pass. Non sarà richiesto, quindi, né il green pass rafforzato, né quello base, resta però in vigore l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche.

È importante ricordarsi che in alcuni casi è necessario prenotare per poter accedere ai musei, per cui conviene controllare le disposizioni dei singoli musei per verificare le singole regole di accesso e le modalità per la prenotazione.

