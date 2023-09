Tragico lutto nel mondo della tv e dello spettacolo. A seguito di un incidente in auto, una nota star è deceduta a 36 anni.

Un incidente in auto, con la vettura precipitata da una scogliera. A 36 anni, è morto Charlie Newling, nota star della tv australiana che aveva partecipato a The Bachelorette, il famoso reality. L’uomo era diventato padre da soli due mesi e questo rende ancora più tragico il lutto e la sua scomparsa.

La notizia del tragico lutto è arrivata in queste ore. Charlie Newling, ex star della tv australiana, è morto a 36 anni. Da quanto si apprende, la sua auto è precipitata da una scogliera di Dover Heights, nella periferia orientale Sidney. L’incidente risalirebbe alle 23:00 di sabato 9 settembre e le informazioni che arrivano sono quelle date dal Daily Mail.

L’uomo aveva partecipato all’edizione 2018 di The Bachelorette cosa che lo aveva reso famoso. Diventato da otto settimane papà della seconda figlia, una bimba nata dalla relazione con la sua attuale compagna Kristal Taylor, la ex star della tv ha detto addio anche ad un altro, questa volta di 13 anni.

Nella vita di Newling, però, anche situazioni meno piacevoli. Infatti, dopo la fortunata avventura in tv, era balzato all’attenzione delle cronache per fatti come risse e questioni di alcol.

Al momento non ci sono maggiori dettagli sull’incidente mortale che lo ha coinvolto.

