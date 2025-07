Il comico francese Bun Hay Mean è morto a 43 anni dopo una caduta dall’ottavo piano. Le indagini sono ancora in corso.

Bun Hay Mean, celebre comico francese noto con il soprannome “Chinois Marrant“, è morto a soli 43 anni dopo una tragica caduta dall’ottavo piano di un edificio a Parigi. La notizia è stata confermata dal produttore Philippe Delmas, che ha condiviso un messaggio di cordoglio attraverso i social. Il decesso è avvenuto il 10 luglio e ha sconvolto il mondo dello spettacolo francese, dove Bun Hay Mean era diventato una figura di riferimento per la comicità satirica e impegnata. Tuttavia, rimane il mistero sulle dinamiche che hanno portato alla fatale caduta. Scopriamo tutti i dettagli.

Bun Hay Mean: il mistero sulle dinamiche

La dinamica della caduta resta ancora poco chiara: secondo la prima ricostruzione, l’artista sarebbe scivolato accidentalmente mentre cercava di recuperare il cellulare finito nella grondaia del balcone. Tuttavia, la Procura di Parigi, come si legge dai comunicati stampa che stanno facendo il giro del web, ha aperto un’indagine per stabilire con certezza se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

🚨🇫🇷ALERTE – La raison de la mort de #BunHayMean vient d’être révélée :



C’est en essayant de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon que l’humoriste a glissé et fait une chute de plusieurs étages ce matin, avant de partir pour Montréal. (Communiqué) pic.twitter.com/9KgLcRT14i — Actu React Info (@actureact_info) July 10, 2025

Ma chi era Bun Hay Mean? Nato nel 1981 in Francia da padre cinese e madre cambogiana, Mean ha avuto un percorso personale e professionale tutt’altro che semplice.

Prima di diventare famoso, aveva raccontato di aver vissuto per strada, pur continuando a esibirsi davanti a migliaia di persone. Il successo è arrivato nel 2014 grazie al Jamel Comedy Club, dove la sua comicità dissacrante e autoironica ha subito conquistato il pubblico.

Il suo primo spettacolo, Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean, affrontava tematiche come il razzismo e gli stereotipi etnici con uno stile diretto e provocatorio.

Il vuoto lasciato da Bun Hay Mean nella comicità francese

Nel 2025 aveva lanciato una nuova tournée con lo spettacolo Kill Bun, ispirato a Kill Bill di Tarantino, ma alcuni problemi di salute avevano costretto il comico a una pausa forzata.

La morte di Bun Hay Mean lascia un grande vuoto nella scena artistica francese. Con la sua comicità intelligente e pungente, aveva saputo parlare a una generazione intera, portando sul palco temi sociali con coraggio e sarcasmo. Il pubblico e i colleghi lo ricordano come un talento raro, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Le indagini sulla sua scomparsa sono ancora in corso, ma una cosa è certa: Bun Hay Mean resterà nella memoria collettiva come un artista autentico e rivoluzionario.