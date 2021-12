Dopo Miss Italia, anche la finale di Miss Mondo è stata rimandata a causa della pandemia di Covid-19, virus che ha colpito 23 candidate al premio.

La finale del concorso Miss Mondo di quest’anno, in programma giovedì a Porto Rico, è stato rinviato dopo che più persone legate all’evento, tra cui 23 delle 97 concorrenti, sono risultate positive al Covid-19.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Un altro evento, quindi, dopo Miss Italia che si blocca a causa della pandemia. In una dichiarazione rilasciata poche ore prima dell’inizio del concorso, gli organizzatori hanno affermato che stavano riprogrammando il finale televisivo, dichiarando: “L’interesse per la salute e la sicurezza dei concorrenti, del personale, dell’equipaggio e del pubblico in generale è al primo posto”

Proprio ieri, giovedì 16 dicembre, in una conferenza stampa del Dipartimento della salute di Porto Rico, l’epidemiologa Melissa Marzán ha detto ai giornalisti che ci sono stati 38 casi positivi associati a Miss Mondo: 15 membri dello staff e 23 concorrenti. Ha confermato che gli organizzatori del concorso, non le autorità dell’isola, hanno deciso di rimandare.

A quanto pare dalle ultime notizie, la finale di Miss Mondo sarà rimandata a 90 giorni. In una dichiarazione pubblica sui social di Miss Mondo si legge: “Il prossimo passo secondo gli esperti medici è la quarantena immediata, in attesa di osservazione e ulteriori test secondo le migliori pratiche in situazioni come questa. Una volta e solo quando le concorrenti e il personale saranno autorizzati da funzionari e consulenti sanitari, torneranno ai loro paesi d’origine”

Riproduzione riservata © 2021 - DG