Miriana Trevisan si confessa e rivela traumi e relazioni complicate del suo passato: “Oggi vivo in quasi castità”.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Miriana Trevisan si è messa a nudo, ripercorrendo senza filtri le tappe più significative della sua carriera e della sua vita privata. Icona della televisione anni ’90 e 2000, la showgirl rivela episodi inediti, tra successi, abusi psicologici e la forza di rialzarsi dopo l’oscurità. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Miriana Trevisan: “Avevo paura di Boncompagni, mi chiudevo in bagno”

Tra i ricordi più intensi, spicca il rapporto difficile con Gianni Boncompagni: “Avevo paura di lui. Se lo vedevo, scappavo a chiudermi in bagno” racconta Miriana Trevisan.

Nonostante la timidezza fuori scena, sul palco si trasformava in una “tigre”, attirando l’attenzione del pubblico e dei registi. “Mi chiamavano il fenomeno” ricorda con ironia.

Miriana Trevisan – www.donnaglamour.it

Dopo aver brillato in programmi iconici come Striscia la Notizia, La Corrida, Ruota della Fortuna e Pressing, Trevisan confessa anche i momenti bui vissuti nella vita privata. “Sono stata plagiata da un ex. Mi controllava, mi faceva sentire inadeguata. Anche mio figlio ne ha risentito. A chi vive lo stesso consiglio di chiedere aiuto” afferma.

Una vita tra fedeltà, castità e sogni d’amore

Oggi, Miriana Trevisan si dichiara single da sei anni, con una visione dell’amore più matura e consapevole: “Tendo alla castità, ma non sono insensibile. Aspetto solo qualcuno che mi piaccia davvero. Non sono fatta per le avventure“.

La showgirl aggiunge anche: “Ho ancora la sindrome della principessa, cerco un uomo colto, elegante e fedele“.

Sulla sua assenza dalla televisione, Trevisan ha raccontato: “Sono una madre single, per un certo periodo ho mollato per dedicarmi a Nicola che soffriva di asma forte. Come potevo lasciarlo? Non mi sono pentita“.

Nonostante l’assenza dai riflettori, Trevisan non esclude un ritorno: “Sono già tornata con il Grande Fratello nel 2021. La tv non mi ha dimenticata, resto la “Mirianona nazionale”“.