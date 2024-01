Miriam Leone ha dedicato il suo primo messaggio social a suo figlio Orlando a pochi giorni dal parto.

Il 29 dicembre Miriam Leone ha dato alla luce il piccolo Orlando, frutto dell’amore per suo marito Paolo Carullo. Dopo aver trascorso i primi giorni a casa con il nuovo nato, l’attrice ha deciso di dedicargli un post carico d’amore via social, dove ha scritto:

“La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina. Grazie Orlando per questi primi giorni insieme, la tua mamma ce la metterà sempre tutta. Grazie a Paolo e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario”.

Miriam Leone: la dedica al figlio

Miriam Leone è al settimo cielo per la nascita del piccolo Orlando e, sui social, ha condiviso alcuni teneri scatti con i fan, che non hanno perso l’occasione per farle le congratulazioni per la nascita del suo bambino. L’attrice ha annunciato la nascita del suo primo figlio con un tenero post via social in cui ha scritto: “Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi”.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più sulla nascita del suo primo figlio e si chiedono se Miriam Leone svelerà ulteriori dettagli in merito alla questione. Lei e suo marito Paolo Carullo sono convolati a nozze nel 2021, e hanno sempre cercato di proteggere la privacy della loro storia d’amore.