L’ex volto de I Cesaroni Micol Olivieri ha raccontato alcuni aspetti molto privati del suo passato ed in particolare della sua infanzia.

Torna a parlare Micol Olivieri. L’influencer, storica ex attrice diventata famosa anche grazie a I Cesaroni, è stata intervistata nel corso del podcast ‘No Lies‘ durante il quale si è soffermata su diversi aspetti della sua vita, privata e professionale. La donna ha raccontato anche il difficile rapporto con suo padre e l’importanza del ruolo giocato, invece, dalla madre.

Micol Olivieri, il rapporto col padre

“Non c’è stato per molti anni. Non è stato un buon padre”, ha esordito la Olivieri parlando, appunto di suo padre e del difficile rapporto avuto con lui. “Ho avuto un rapporto molto difficile con mio padre da sempre. Si è molto evoluto negli ultimi anni. I rapporti genitoriali sono difficili da tenere in piedi ed hanno sempre delle dinamiche particolari”.

La donna ha spiegato: “Lui aveva dei problemi probabilmente. Oggi io ho risolto tante difficoltà con lui nel senso che non lo colpevolizzo perché mi rendo conto che lui in primis ha avuto pochi strumenti. Lui doveva affrontare delle situazioni che ha avuto con i suoi genitori ma che non è riuscito ad affrontare. Questo non gli ha permesso di essere un buon padre”.

“Cresciuta con concetto matriarcale”

Ma se da una parte il rapporto col padre è stato duro, quello con la madre ha “compensato” in un certo senso.

Micol ha detto, infatti: “Mia madre è la mia colonna portante da sempre. Io sono stata cresciuta con un concetto matriarcale e forse è anche per questo che mi rivolgo principalmente ad un pubblico femminile. Io sono una femminista che ama gli uomini”.

“Ho scelto di parlare di questo aspetto della mia vita che non ho mai tenuto nascosto ma che non ho mai approfondito perché spero possa mettere in pace molte di voi”, ha sottolineato ancora sui social la Olivieri. “Le relazioni con i propri genitori non sempre vanno come vorremmo che fossero e non sempre sono funzionali ma ad un certo punto devi farci pace e devi elaborare ed andare avanti“.

