Dopo il Natale passato insieme Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi vanno in vacanza in montagna e con i due spunta anche Serena Autieri.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno passato il Natale insieme. Si pensava che il motivo fosse legato ai figli, ma ora la coppia è di nuovo insieme, a festeggiare sulla neve delle Dolomiti. Che ci sia davvero un ritorno di fiamma tra i due? Nel frattempo l’amica storica di Michelle Serena Autieri ha raggiunto la coppia, e sui social i tre amici non mancano di fare qualche frecciatina ironica a tutta la situazione che si è creata nelle scorse settimane.

Michelle Hunziker e Trussardi: ritorno di fiamma?

Ieri la Hunziker ha pubblicato una storia su Instagram con l’amica Serena Autieri, a conferma del fatto che il rapporto tra le due donne è più forte che mai, e non c’è mai stato nessun litigio. Trussardi ironizza e chiede a Serena: “Dunque, la tua frequentazione con Michelle come procede? Ho fatto di tutto per farvi litigare ma non ci sono riuscito”. Una frecciatina ironica ai gossip delle scorse settimane alla quale la donna risponde: “Va tutto a gonfie vele, ci amiamo da sempre”.

Anche la Hunziker interviene ridendo: “Grazie a te siamo ancora qui, la nostra frequentazione è salva, sei riuscito a fluidificare la situazione”. Insomma, le due amiche sono legatissime e sembra che anche la coppia Hunziker-Trussardi sia sempre più forte. Che siano davvero tornati ufficialmente insieme? Per il momento i due non rivelano nulla, ma in questa vacanza sembrano davvero molto innamorati.

Riproduzione riservata © 2022 - DG