Cathy La Torre ha rotto il silenzio in merito al testamento predisposto dalla scrittrice Michela Murgia, scomparsa in queste ore a 51 anni.

La scrittrice Michela Murgia si è spenta a 51 anni a causa di un tumore. In queste ore l’avvocata Cathy La Torre ha rotto il silenzio in merito a quelle che sarebbero state le ultime volontà della scrittrice, che aveva affidato a lei la stesura del suo testamento.

“Ha scelto di fare testamento e da mesi abbiamo lavorato per tutelare la sua famiglia queer. Lo abbiamo fatto insieme e sempre pubblicamente come battaglia politica. Michela ci ha mostrato che tutelare le forme relazionali non tradizionali ma che sono comunque famiglie è oggi una battaglia politica urgente e aggiungo, dal canto mio, anche una battaglia giuridica fondamentale. Ha fatto testamento e predisposto tutto per tutelare una famiglia che lo Stato non tutela”, ha fatto sapere Cathy La Torre (stando a quanto riporta La Repubblica).

Michela Murgia

Michela Murgia: il testamento

La scrittrice Michela Murgia è scomparsa in queste ore e l’avvocata Cathy La Torre ha rotto il silenzio in merito a quelle che sarebbero state le sue ultime volontà. La scrittrice avrebbe lasciato la sua casa ai suoi 4 figli dell’anima (Raphael Luis, Francesco Leone, Riccardo Turrisi e Alessandro Giammei). Ad Alessandro Giammei avrebbe affidato inoltre i suoi ultimi scritti e sarà lui a doversi occupare della loro futura cura e pubblicazione.

La scrittrice si è spenta nella notte tra mercoledì 10 agosto e giovedì 11 agosto dopo aver chiesto – stando a quanto riporta il Corriere della Sera – un sedativo, per potersene andare senza dolore.