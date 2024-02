Dopo il silenzio social, Melissa Satta pubblica un lungo sfogo e torna a parlare della rottura con il tennista Matteo Berrettini.

Melissa Satta è stanca di essere al centro del gossip e, soprattutto, di essere dipinta come “sex addicted”. Questo scrive nel lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram apparso nelle scorse ore. La showgirl, infatti, rompe il silenzio dopo la notizia della rottura da Matteo Berrettini e si scaglia contro i giornalisti che l’hanno definita “dipendente dal sesso”.

Il lungo post, firmato dal suo avvocato Marcello D’Onofrio, ha ricevuto il sostegno di molti utenti arrivando a oltre 60mila likes. Ma ecco che cosa ha scritto la showgirl.

Melissa Satta si scaglia contro i giornalisti

La notizia della rottura da Matteo Berrettini è stata diffusa anche all’estero, e in particolare dal Daily Mail, che ha scritto: “La stella del tennis Matteo Berrettini e la fidanzata supermodel dipendente dal s3sso Melissa Satta si lasciano dopo un anno ‘molto intenso’ di relazione“.

Presto è arrivata la reazione della showgirl che ha pubblicato un lungo post di accuse contro i giornalisti.

“Sono qui a fare un video per cercare di difendermi dai leoni da tastiera”, inizia così il post di Melissa Satta, che annuncia di voler denunciare i giornalisti che hanno riportato notizie false sul suo conto.

Melissa Satta: una lettera scritta con l’avvocato

Nel post si legge: “Sono qui ancora una volta a dover tutelare me e mio figlio. Per un anno ho preso secchiate di m3rda per la mia relazione e adesso che la mia relazione è arrivata al termine devo subire altre cose, questa situazione è inaccettabile. Prima di essere un personaggio pubblico sono una donna e una mamma di un bimbo di 10 anni che va a scuola e che ha dei compagni con cui parla, che naviga su internet e che legge tutto quello che viene postato perché purtroppo anche su internet è molto difficile limitare le informazioni che arrivano ai nostri figli. Il mondo online ha fatto vedere il peggio di sé. Non c’è controllo né rispetto. Essendo però un personaggio pubblico ho sempre accettato il gossip e i paparazzi, gli articoli, purché siano fatti con buon senso e siano veritieri, purché rispettino dichiarazioni veramente fatte. Non accetto invece gli articoli che scrivono una marea di str0nzate”.

Il post termina con un’importante decisione: “Questa volta sono decisa ad andare in fondo e denunciare qualunque ripugnante imbrattatore di giornali dovesse cedere alla tentazione di denigrami in maniera così immotivata e gratuita e di porre in pericolo la mia stessa incolumità personale!“