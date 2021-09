Il celebre conduttore ammette di aver rimediato a molti errori in ambito lavorativo grazie all’aiuto della moglie, Maria De Filippi.

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. O forse il contrario.

In una recente intervista Maurizio Costanzo ha rivelato che c’è la mente della moglie, Maria De Filippi, dietro a tante sue scelte professionali. Del resto non avevamo dubbi, la regina del reality televisivo italiano non poteva certo starsene muta e passiva tra le pareti domestiche. Tra i due una grande differenza d’età: 83 anni lui, 59 lei, ma un legame profondo in grado di andare oltre ogni apparenza. Per tutti sono “il maestro e l’allieva” della tv; ma a ben vedere sembrerebbe proprio il contrario.

“E’ stata lei ad insegnare tanto a me,” ha ammesso Costanzo in una confidenza velata di profondo affetto.

“Maria De Filippi è una delle poche persone da cui accetto di farmi consigliare.”

Costanzo ha rivelato che tra i suoi programmi preferiti ci sono proprio C’è Posta per Te e Uomini e Donne. Maria De Filippi, dice, gli ha insegnato a dare il giusto spazio a tutti gli ospiti perché ognuno, in fondo, può avere qualcosa di importante da dire.

Coppia che vince non si cambia, si potrebbe dire. E davvero è questa complicità il segreto di una delle coppie più iconiche della televisione italiana. Un’intesa immediata che dura da più di 25 anni. Di Maria, Maurizio Costanzo ha detto: “Lei è la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò.” Per lei, dice, sarebbe disposto a fare qualsiasi cosa, persino scalare l’Everest.