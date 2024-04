Terminata l’esperienza del Grande Fratello, Massimiliano Varresei si butta sulla musica e pubblica il suo nuovo singolo.

Dopo la conclusione della sua esperienza al Grande Fratello, Massimiliano Varrese sta già progettando il suo prossimo passo. L’attore, che ha lasciato il segno all’interno della casa più spiata d’Italia, si appresta a rivelare una nuova sfaccettatura della sua arte: la musica.

Varrese, noto per la sua versatilità artistica, ha da tempo coltivato una carriera nel mondo della musica, con diversi singoli all’attivo. Ora, a pochi giorni dalla fine dell’esperienza al Grande Fratello, l’attore ha sfornato il suo nuovo singolo e tante sorprese sono in arrivo.

Massimiliano Varrese si reinventa dopo il GF

Massimiliano Varrese ha fatto ritorno nello studio di registrazione. Con il supporto del suo producer, Varrese ha lasciato intendere che presto verrà rilasciato “Qualcosa di bombardoso“, alimentando ulteriormente l’eccitazione intorno al suo prossimo progetto musicale.

Intanto, sul suo profilo Instagram nei giorni scorsi ha pubblicato un assaggio del suo nuovo singolo Niente da dividere.

Sotto al post pubblicato, però, non sono mancate le critiche all’attore/cantante e alla sua musica. Infatti, alcuni utenti hanno commentato con frasi sarcastiche sotto al post. “Ma è la sigla dei Pokémon?” scrive qualcuno, e ancora “Ma perché la gente si ridicolizza così?“. Insomma, pare proprio che il suo nuovo singolo non abbia riscosso il successo sperato.

Massimiliano Varrese: un futuro nella musica

Attore, ballerino e cantante, Varrese è “Nato con l’arte nel corpo“, come dichiara lui stesso nel post pubblicato sul suo profilo social.

Intanto, il cantante ed ex gieffino ha annunciato importanti novità in arrivo e ha lasciato intendere che ci saranno nuove canzoni in uscita. Infatti, sul suo profilo Instagram nelle ultime ore sono apparse alcune storie che mostrano Varrese il sala registrazione pronto a lavorare a nuovi progetti musicali insieme al suo produttore.