Sempre perfetta col suo stile Maria De Filippi che ha incantato tutti ad Amici con l’ultimo look rosso con blazer e maglia traforata.

Non viene chiama la Queen di Mediaset per caso. Maria De Filippi, infatti, è sempre perfetta nelle sue trasmissioni. Sia a livello di conduzione sia, ovviamente, di outfit. Ad Amici, di recente, la conduttrice ha incantato tutti con un look rosso perfetto e dal costo decisamente elevato.

Maria De Filippi, il costo del look rosso ad Amici

Maria De Filippi

Spesso si è presa la scena per i suoi outfit eleganti e molto costosi, ma questa volta la De Filippi si è davvero superata con una “combo” che ha lasciato a bocca aperta tutti i telespettatori di Amici e non solo.

Infatti, sui social in tantissimi hanno notato l’abbinamento della Queen di Mediaset. Un blazer rosso marchiato Alexander McQueen e una maglia traforata di Gucci.

Solo a nominare le marche è chiaro che il prezzo dei due capi sia molto elevato. Infatti, se parliamo del blazer rosso, a cui tra l’altro la presentatrice è molto legata (l’ha usato in altre occasioni, anche asimmetrico), arriviamo alla cifra di oltre 1000 euro. Diversi modelli, infatti, variano dai 990 fino a somme ben più elevate, fino a 1790 euro.

Per quanto riguarda la maglia traforata Gucci, invece, la somma è altrettanto alta. In questo caso i prezzi variano poco sotto i 1000 euro.

Insomma, la padrona di casa di Amici, ma anche di ‘C’è Posta Per Te’ e ‘Tu si que Vales’, non bada a spese per andare sul piccolo schermo e incantare i suoi telespettatori. Classe ed eleganza sempre al servizio del pubblico e anche della moda…

Di seguito anche un post Instagram con alcuni riferimenti all’outfit della Queen di Mediaset di cui vi abbiamo parlato con dei commenti da parte dei fan, incantati dalla donna: