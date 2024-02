Nel corso della serata omaggio a Maurizio Costanzo, un gesto davvero molto bello di Maria De Filippi per la figlia del compianto giornalista.

Una serata per ricordare e omaggiare Maurizio Costanzo. Su Canale 5 è andata in onda una bellissima trasmissione in onore del compianto giornalista e conduttore alla quale è stata, ovviamente, presente anche Maria De Filippi. Proprio la donna è stata protagonista di un bel gesto nei confronti della figlia dell’uomo, Camilla. Un momento molto forte e che non è passato inosservato.

Maria De Filippi, il gesto per la figlia di Costanzo

Maria De Filippi

Durante la serata omaggio per Costanzo, dal titolo ‘Dedicato a Maurizio Costanzo’ su Canale 5, si sono alternati diversi volti noti della tv e dello spettacolo che hanno voluto dire la loro sul compianto giornalista.

Un talk davvero molto forte ed emozionante che ha visto, come detto, anche Maria De Filippi partecipare. Proprio la Regina di Mediaset ha parlato della morte del marito ma è stata anche protagonista di un dolce gesto verso la figlia dell’uomo Camilla.

Infatti, vedendola in lacrime, ad un certo punto la De Filippi è scesa dal palco e le ha consegnato un mazzo di fiori. La donna, dal canto suo, l’ha abbracciata molto forte a testimonianza del forte legame in famiglia.

Le azioni della Queen non sono passate inosservate e moltissimi telespettatori hanno voluto sottolineare la grande umiltà e il grande amore che la donna prova anche per i figli di Costanzo.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha notato il bellissimo gesto della Queen di Mediaset verso la figlia di Costanzo:

Maria che pur essendo commossa e totalmente senza parole vede Camilla Costanzo in lacrime e va a donarle i fiori. Un gesto dolcissimo e molto premuroso che dimostra quanto è speciale🤧❤️🫂 #DedicatoAMaurizioCostanzo pic.twitter.com/7mwab8Domt — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) February 21, 2024

Le parole su Costanzo

Durante la serata, prima di lasciare la parola ai presenti, la De Filippi si era aperta per la prima volta riguardo il suo dolore dopo la morte del marito.

Tra i vari passaggi, importante quello del ricordo di Maurizio: “Tanti giornalisti mi hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Ma non ho mai voluto farlo. Questo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti, ma perché ho sempre avuto paura, e ce l’ho anche adesso un po’, che con le parole si banalizzi sia l’amore e che il dolore”.

E ancora: “Quando parlo di lui al presente, mia mamma faceva l’insegnante di italiano non è che non conosca i tempi e le coniugazioni, lo faccio perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente”.