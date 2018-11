Marchesa D’Aragona e Patrizia De Blanck: scontro al GF Vip

Al GF Vip una polemica tra la Marchesa D’Aragona e Patrizia De Blanck si è trasformata in una vera e propria lite: la produzione ha dovuto separarle.

Una lite degenerata tra la Marchesa D’Aragona e la contessa Patrizia De Blanck ha costretto la produzione del GF Vip ad intervenire. I motivi della discussione? I dubbi che Patrizia De Blanck coltiverebbero sul censo, ovvero sullo status sociale, della Marchesa D’Aragona. “La mia tradizione è certa e io posso nelle sedi opportune dimostrarla. Questa cosa diventa scadente e di cattivo gusto e non voglio dar seguito. Chi è e chi sa conosce perfettamente chi sono”, ha replicato la Marchesa durante lo scontro.

Marchesa D’Aragona: lo scontro con Patrizia De Blanck

Aria pesante nella puntata del GF Vip del 15 ottobre 2018: la Marchesa D’Aragona ha rischiato di dare il via a una vera e propria rissa con la collega d’avventura, la contessa Patrizia De Blanck, la quale avrebbe messo in dubbio (così come molti fan del web), la sua appartenenza alla nota famiglia nobiliare.

“Io non serbo rancore perché volo talmente alto che mi viene da sorridere. L’importante è che io sia apprezzata da chi veramente conta”, ha dichiarato la Marchesa D’Aragona, insistendo sul fatto che avrebbe querelato chiunque mettesse in dubbio il suo censo. Lo scontro si è acceso sempre di più, e per quanto le protagoniste abbiano cercato di mitigare loro i toni, la produzione è stata costretta a separarle.

Marchesa D’Aragona e Patrizia De Blanck: la lite degenerata

Il Castigatore del Grande Fratello sarebbe stato costretto a separare la marchesa e la contessa, ma lo scontro tra le due è continuato a suon d’insulti e recriminazioni: “Tu sei gelosa perché vorresti essere me”, ha continuato Patrizia De Blanck, ferendo ancora di più l’orgoglio della collega. Del resto la biografia della Marchesa è verificabile sul web, e sul suo stesso sito è raccontata tutta la storia della sua casata d’appartenenza.

“Sei goffa e non ti ama nessuno. Io sono molto amata dal pubblico – avrebbe risposto la Marchesa D’Aragona, e avrebbe aggiunto rivolgendosi alla produzione del programma – Procedete anche contro questa poveraccia per favore.”