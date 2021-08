I Maneskin incidono la nuova versione di I Wanna Be Your Slave insieme alla leggenda Iggy Pop. Il brano sarà pubblicato il 6 agosto.

L’avevano fatto trapelare con un video sul loro profilo Instagram, e ora è ufficiale. I Maneskin danno il via alla collaborazione con il leggendario Iggy Pop, leader dei The Stooges e membro della Rock’N’Roll Hall Of Fame.

La band romana ha infatti svelato la nuova versione del loro brano I Wanna Be Your Slave, che sarà appunto eseguito in duetto con l’icona del rock.

L’annuncio, proprio come il video precedente, è avvenuto con un post su Instagram, e il brano sarà pubblicato il 6 agosto a mezzanotte.

Le parole dei Maneskin

Collaborare con Iggy Pop dev’essere stato un vero e proprio sogno che si avvera per i Maneskin. Alcuni membri, come Damiano, avevano più volte reso pubblica la loro stima nei confronti di Iggy.

“È stato un onore lavorare con Iggy Pop”, dicono Victoria, Damiano, Thomas ed Ethan. “Sentirlo cantare I Wanna Be Your Slave, sapere che gli piace la nostra musica e vedere un artista del suo calibro così disponibile nei nostri confronti è stato emozionante.” Poi qualche parola su quanto la sua musica li abbia ispirati in passato: “Siamo cresciuti ascoltando le sue canzoni ed è anche merito suo se abbiamo deciso di formare una band. È stato bellissimo avere avuto la possibilità di conoscerlo e fare musica insieme.”