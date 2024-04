La nota attrice dell’hard Malena ha svelato quali sono stati i suoi recenti guadagni tra film e il famoso social per adulti, OnlyFans.

Ha spesso parlato dei suoi guadagni come attrice di film a luci rosse ma adesso, ospite di ‘Storie di donne al bivio’, Malena ha svelato ulteriori dettagli relativi ai compensi recenti percepiti sul set hard e persino sulla piattaforma per adulti, OnlyFans.

Malena, i guadagni sul set hard

Malena

Ospite della trasmissione di Monica Setta, ‘Storie di donne al bivio’, Malena ha spiegato, su esplicita richiesta della conduttrice, quali siano attualmente i suoi guadagni sui vari set a luci rosse.

La donna, famosa attrice hard, ha sottolineato come il set sia “la parte dove si guadagna meno”. A guadagnare in modo evidente, invece, sarebbero soprattutto produttori e registi. “Noi attori siamo delle umili formiche in quanto i diritti non sono di nostra proprietà. Si va quindi dai 1000 ai 2000 euro per una scena in base alla popolarità. Quando lavoro a Budapest faccio di base una sola scena al giorno, i set durano giornate intere fra trucco, preparazione intima personale e ciak. Ora guadagno molto facendo serate, ospitate, televisione”.

Le cifre su OnlyFans

Un’altra fonte di guadagno per la donna è la piattaforma per adulti, OnlyFans. In questo senso, Malena ha raccontato come, nel periodo del lockdown per il Covid, sia arrivata a guadagnare persino 27000 euro.

“Riesco anche a guadagnare 10.000 euro al mese spesso. Ovviamente dipende da quanto lavoro”, ha detto la donna come sottolineato da FQ Magazine. “Durante il lockdown ad esempio, l’ho sempre dichiarato, sono arrivata a incassare 27.000 euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me”.

Di seguito anche un post Instagram della donna: