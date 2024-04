L’Isola dei Famosi 2024 è iniziata ed è entrata nel vivo e un ex vincitore è tornato a parlare della sua esperienza svelando inediti retroscena.

Da anni ormai L’Isola dei Famosi è uno dei reality più attesi. Le emozioni della vita selvaggia suscitano sempre grande attenzione anche se, spesso, i naufraghi e l’intero show gira attorno a delle dinamiche non troppo veritierie. A confermarlo un ex vincitore del programma, Nino Formicola, che a Tag24 ha svelato diversi dettagli inediti della sua esperienza.

Isola dei Famosi, come funziona: parla Nino Formicola

Intervistato da Tag24, Formicola ha avuto modo di parlare di diversi aspetti legati al reality che, negli anni, secondo lui, ha perso un po’ il vero senso della vita selvaggia concentrandosi più su dinamiche personale dei concorrenti che potrebbero essere meno interessanti rispetto alla vita sull’Isola.

Non solo. Alcune dinamiche sarebbero forza da montaggi studiati a tavolino.

“Se i montaggi all’Isola dei Famosi sono pilotati? Si, se per caso tu non stai attento a questo, poi rischi che nel montaggio si possano mettere insieme delle cose a seconda delle direzione che intendono prendere. Il trucco è cercare di non farsi pilotare”, ha detto l’ex vincitore del 2018.

“Nei confessionali ti fanno delle domande in cui le tue risposte poi portano automaticamente a delle situazioni. Allora, se tu sei un addetto ai lavori, lo capisci, io avevo capito. Infatti, quando mi facevano domande, io dicevo, ‘Sentite ragazzi, non si viene a rubare la casa del ladro, io non rispondo a una domanda del genere'”.

“Perché ho vinto”

Sulla sua vittoria nel 2018 nel famoso reality, Formicola ha poi aggiunto: “Perché ho vinto? L’Isola alla fine la vince chi è normale. Perché poi alla fine è il pubblico che vota, no? E di conseguenza secondo me comportarsi come uno dal divano di casa pensa che ci si dovrebbe comportare è stato il segreto.

Perché non bisogna mai dimenticarsi che è un programma televisivo“.

