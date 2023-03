È morto a 77 anni, dopo una lunga malattia, l’attore di cinema, televisione e teatro Ivano Marescotti.

È morto a 77 anni l’attore drammaturgo e regista di teatro Ivano Marescotti. Nella sua carriera aveva lavorato con registi come Ridley Scott, Roberto Benigni, Pupi Avati e in due film di Checco Zalone.

Ivano Marescotti, morto a 77 anni

L’attore Ivano Marescotti è morto oggi pomeriggio dopo una lunga malattia. L’attore aveva 77 anni e era nato il 4 febbraio a Villanova di Bagnocavallo, in provincia di Ravenna. Durante la sua carriera, ha recitato in molte produzioni italiane e straniere, tra fiction e film, sia per il cinema che per la televisione.

Tra i suoi ruoli più noti ci sono il dottor Randazzo in “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni, il padre della ragazza leghista che ha una relazione con Checco Zalone in “Cado dalle nubi” e il padre di Alex in “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” di Enza Negroni. Ha lavorato anche in produzioni internazionali come “Il talento di Mr Ripley” di Anthony Minghella, “Hannibal” di Ridley Scott e “King Arthur” di Antoine Fuqua.

Lo scorso anno, a febbraio, aveva annunciato il suo ritiro dalle scene per dedicarsi alla sua scuola di teatro, il “Teatro Accademia Marescotti”, con sede a Ravenna. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto numerosi premi, tra cui sei candidature al Nastro d’argento, che ha vinto nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio “Assicurazione sulla vita” di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani. Tra gli ultimi film in cui ha recitato c’è “Bar Giuseppe” di Giulio Base.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG