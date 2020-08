Luis Sepúlveda è stato uno degli scrittori più amati al mondo, per questo motivo vorremmo proporvi la lista dei suoi 10 libri più belli.

I libri di Luis Sepúlveda hanno fatto appassionare e innamorare migliaia di lettori di ogni età. Le sue sono favole che nascondono una morale forte e che sanno quali corde toccare in chi le legge. L’autore cileno ha visto il suo esordio da scrittore con l’opera Il vecchio che leggeva romanzi d’amore e da allora non si è più fermato e ha pubblicato numerosi libri di viaggi, raccolte di racconti e molti altri romanzi. Uno dei più conosciuti è Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, dal quale è tratto il celebre film d’animazione La gabbianella e il gatto di Enzo D’Alò.

Tra le sue molte produzioni, vorremmo selezionare e raccontarvi i 10 romanzi più belli dell’autore.

Luis Sepúlveda: i libri per bambini (e non) sugli animali

Tra i romanzi di Luis Sepúlveda spiccano le favole in cui i protagonisti sono gli animali, in molti le conoscono e noi vorremmo raccontarvele.

– Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa (2018), racconta un bambino che su una spiaggia trova una conchiglia speciale. Da essa si possono udire racconti carichi di saggezza e ricordi. È la voce della balena bianca, animale mitologico che solca i mari cileni che vuole narrare la sua storia.

– Storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà (2015), narra le avventure di un cane lupo e del suo bambino, in un racconto avvincente ricco di elementi e spunti di riflessione sul rapporto di fedeltà tra compagni di vita.

– Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza (2013), una lumaca avventurosa decide di cominciare un viaggio che le farà scoprire l’importanza del coraggio e della libertà. Una storia che pone i riflettori sul tempo e sulla riscoperta di esso.

– Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico (2012), parla di un’amicizia non convenzionale tra animali nemici per natura: un gatto e un topo. Il loro rapporto però si trasforma in un insieme di lealtà e rispetto che va oltre alle differenze.

– Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare (1996), è forse uno dei romanzi più conosciuti di Sepúlveda e mette in scena i valori più cari dell’autore: la generosità, la solidarietà e l’amore per la natura, in un racconto che sottolinea come la diversità può essere arginata attraverso l’amore e la tenacia. Un romanzo nel quale un gatto dovrà insegnare ad una gabbianella a volare abbattendo i muri dell’impossibile, perché “vola solo chi osa farlo“.

Le riflessioni sull’umanità di Luis Sepúlveda

Se nei libri di Luis Sepúlveda, gli animali spesso sono i protagonisti del racconto, non per tutte le sue opere è così. Molte di esse raccontano di sogni, amore e sentimenti strettamente legati alla dimensione umana.

– Un’idea di felicità (2014), pone l’attenzione su un grande quesito esistenziale: la felicità fa ancora parte di questo mondo? Sepúlveda ci porta a riflettere su quanto il mondo corra veloce e suggerisce di rallentare per poter cominciare a esistere davvero.

– Il potere dei sogni (2006), è un’antologia di racconti nella quale il filo rosso è il sogno. Una riflessione sulla speranza nostalgica e struggente che riporta una forte riflessione dell’autore: “Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo a essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo“.

– Incontro d’amore in un paese in guerra (1997), anche questa è una raccolta di racconti di amori sofferti, amori che trovano mille difficoltà per poter essere vissuti a pieno. Vicende che si susseguono tra loro in un carosello di testimonianze lontane che vivono l’amore in maniera differente.

– Diario di un killer sentimentale (1996), un avvincente romanzo che mixa intrighi e una trama thriller. Un racconto in stile noir che vede come protagonista un uomo duro, ma che nasconde dentro di sè un animo del tutto controverso.

– Il vecchio che leggeva romanzi d’amore (1989) è il romanzo d’esordio di Luis Sepúlveda come scrittore. Il filo conduttore della vicenda è la passione del protagonista per la lettura. Rocamboleschi episodi porteranno l’uomo a riflettere sulla sua mancanza di fiducia verso… il genere umano!

