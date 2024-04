In dolce attesa del suo terzo figlio, Ludovica Valli ha raccontato di essere in un momento di grossa difficoltà fisica.

Ha già avuto due gravidanze alle spalle ma la terza, per Ludovica Valli, si sta rivelando più complicata del previsto. Almeno a livello fisico. La donna, infatti, in queste ore non se la sta passando troppo bene. Per sua stessa ammissione non riesce a fare le cose che, di solito, invece, fa.

Ludovica Valli, la pressione e la fatica in gravidanza

Ludovica Valli

Sempre molto attiva sui social, la Valli ha raccontato, come fa molto spesso, ai fan le sue ultime vicende di casa o di lavoro. In questo senso, l’influencer ha spiegato di avere qualche problematica a livello fisico: “Stamattina presto post doccia (l’ho fatta di nuovo sperando di riuscire a riprendermi) ho messo a nanna Ottino e sono ancora qui nel letto con con lui…”, ha esordito.

“Ci sono dei giorni che ho la pressione così bassa che non riesco a fare niente. Non riesco a stare alzata e nelle gravidanze precedenti non è mai successo. Per me è una sensazione bruttissima. Pensavo che arrivata al quarto o quinto mese andasse meglio e invece no”, ha aggiunto.

“Così è difficile”

Per la Valli, stare così, è davvero stressante e difficile anche considerando che ha una famiglia e altri due figli da dover seguire: “Ci sono dei giorni che mi sveglio con tanta energia altri come oggi che davvero non riesco a reggermi in piedi”, ha ammesso con amarezza la donna.

“Io non mi sopporto quando sono in questo stato. Mi sento inutile e mi dispiaccio per questa cosa. Non è sempre così ma quando ho questi giorni per me è davvero bruttissimo”.

Siamo sicuri che per lei si tratti solo di un momento transitorio e che, anche grazie all’aiuto del compagno, Gianmaria Di Gregorio, le cose andranno presto molto meglio.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna: