L’avvento di internet ha cambiato la nostra vita più o meno su tutti i fronti e, in alcuni casi, l’ha persino migliorata.

Quante volte ci siamo immersi nel traffico e abbiamo aspettato ore per trovare un parcheggio solo per fare un regalo, magari per un dolce bambino appena venuto al mondo? Oggigiorno, grazie agli e-commerce, tutto questo non è più necessario perché le liste di nascita si possono fare online.

Lista di nascita online: come funziona

Family Nation è un sito attraverso cui poter fare la lista nascita dei propri sogni che viene poi condivisa con tutti coloro che sono interessati a fare un regalo.

Si tratta quindi di una specie di portafoglio digitale in cui amici e familiari possono sia acquistare un regalo che ci viene poi recapitato direttamente a casa, sia fare delle donazioni. Tutto questo si traduce in un risparmio di tempo non indifferente per chi riceverà i doni, ma anche per chi dovrà comprarli considerando che potrà farlo direttamente dal proprio divano.

È perciò evidente che optare per una lista di nascita online è un vantaggio per tutti, ma cosa vale la pena inserire esattamente?

Cosa mettere nella lista di nascita

Partiamo dal presupposto che bisogna creare una lista di nascita più o meno verso il settimo mese di gravidanza in modo da dare il tempo necessario a chiunque sia interessato di fare un regalo.

Detto questo, gli oggetti da inserire nella lista dipendono chiaramente da quello che già si possiede o meno. Tuttavia, riteniamo che alcuni accessori sono quelli che possiamo definire dei “must have”.

Per l’igiene del neonato, per esempio, vale la pena mettere:

forbicine per le unghie;

prodotti per l’igiene personale;

crema o olio corpo;

termometro per l’acqua;

telo asciugamano;

salviette detergenti:

vasino per la pipì e magari anche sostenibile;

pannolino lavabile.

Per il dolce momento della nanna sono più che essenziali:

culla;

lettino;

sacco nanna;

baby monitor;

lenzuola;

copertina;

giostrine.

Nella lista possono anche andare oggetti utili per l’alimentazione del nuovo venuto al mondo:

sterilizzatore;

scalda biberon;

seggiolone;

cuocipappa;

bavagli;

ciucci;

borraccia;

tazza con beccuccio;

set pappa.

Poi ancora le cose per la casa:

cuscino da allattamento;

porta pannolini;

fasciatoio;

sdraietta;

palestrina;

Così come qualcosa di utile per gli spostamenti:

passeggini leggeri;

seggiolini per auto;

lettini da viaggio;

marsupi e fasce;

ovetto;

portaoggetti per passeggino;

ombrellino parasole.

Non può di certo mancare qualcosa per vestire il piccolo. Ne sono degli esempi:

set con costumini per la bella stagione;

scarpine varie;

occhiali da sole;

cappellini;

mussole;

body;

tutine in ciniglia;

golfini o felpine;

tuta imbottita per uscire.

In sostanza, quindi, grazie alle liste di nascita online è possibile poter ricevere in regalo tutto (o quasi) l’occorrente che serve per crescere i bambini. Se molte delle cose suddette le avete già, potete persino valutare di metterci anche dei giochi come, per esempio:

un monopattino che funge anche da triciclo;

casetta di legno da esterno;

tavola d’equilibrio;

peluche con suoni per dormire la notte;

libri di vario tipo;

lettore Mp3 per il sonno;

pista per trenino;

molto altro ancora.

