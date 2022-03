Leggere le carte napoletane: alcuni consigli per imparare a leggere le carte napoletane e a capire il loro significato.

Una tradizione misteriosa e antica che è riuscita ad arrivare fino a noi senza perdere minimamente la propria forza e il proprio fascino. La lettura delle carte napoletane è una pratica semplice che permette di leggere il proprio futuro attraverso dei simboli, rappresentati appunto dalle singole carte (che modificano il significato se dritte o capovolte). Che tu ci creda o no, può essere divertente scoprire come leggere le carte napoletane, anche solo per creare delle storie sempre nuove, originali e, in un certo senso, raccontate dal caso e dalle fatalità. Ecco a te una breve guida per imparare a leggere le carte napoletane.

Come leggere le carte napoletane in modo semplice

La lettura delle carte napoletane si differenzia per i vari numeri, per i semi (Coppe, Denari, Spade, Bastoni), e per le figure. Le quaranta carte possono avere un significato differente a seconda del verso in cui escono, o dell’ordine. Insomma, esistono delle vere e proprie regole per poter leggere le carte senza incappare in qualche errore o in confusione.

Come per leggere le carte siciliane o piacentine, esistono delle rigide regole per interpretare le carte, ed esistono dei significati specifici per ogni singola carta. Riassumiamoli tutti in questa breve guida, a partire dalle carte che rapperentano i numeri.

– L’asso di coppe rappresenta la casa, o comunque un edificio o un luogo chiuso e familiare. Se capovolta simboleggia dei problemi all’interno dello stesso luogo.

– Il due di coppe rappresenta le bocche che parlano, un dialogo tra persone, ed è simbolo di compatibilità nella vita di coppia o anche in una relazione lavorativa. Se capovolta rappresenta, viceversa, problemi di comunicazione o piccole bugie.

– Il tre di coppe è il frutto generato dall’unione di due elementi. Può significare un figlio o comunque una soddisfazione dopo aver lavorato al meglio. Se capovolta rappresenta la frustrazione di quando ci si impegna molto ma si ottiene poco.

– Il quattro di coppe simboleggia un chiarimento, sia in amore che nelle relazioni lavorative. Se capovolta indica invece un tentativi di chiarimento fallito miseramente.

– Il cinque di coppe indica i legami di parentela, la famiglia. Può simboleggiare, anche in questo caso, l’arrivo di un figlio. Se capovolta rappresenta invece il ritorno di qualcosa o qualcuno dal passato.

– Il sei di coppe è la carta che raffiugra appunto il passato, ciò che è avvenuto, i nostri ricordi. Se capovolta diventa invece la carta del futuro, e può essere interpretata a seconda delle carte circostanti per poter capire cosa avverrà nelle nostre vite.

– Infine, il sette di coppe rappresenta la riuscita di una nostra impresa, una soddisfazione. Se capovolta va invece a rappresentare un momento di tristezza, un fallimento in vari ambiti della vita.

– L’asso di denari simboleggia i documenti ufficiali, e anche il matrimonio. Si tratta di una carta della vittoria e rende nulli i significati negativi delle carte circostanti. Se capovolta rappresenta una consolazione. Mantiene un valore positivo ma non ha più la forza di annullare le negatività delle altre carte.

– Il due di denari rappresenta gli occhi, quindi l’incontro con qualcuno. Se capovolto diventa un messaggio o un documento da dover leggere.

– Il tre di denari è un accordo, o una piccola entrata di denaro. Se capovolta l’assenza di vantaggi e guadagni, o anche una piccola perdita.

– Il quattro di denari è il simbolo della stabilità materiale. In amore simbolegga il letto e quindi l’attrazione fisica. Se capovolta significa la mancanza di stabilità sia economica che lavorativa o amorosa.

– Il cinque di denari è la carta dell’amore e dei sentimenti tra due persone. Ma può rappresentare anche la passione per il proprio lavoro, o l’arrivo di notizie, non per forza positive. Se capovolta, è la carta della fine di un amore o di un amore carico di sofferenza. Può inoltre indicare un triangolo amoroso o un tradimento.

– Il sei di denari rappresenta le lacrime, sia quelle positive che negative. Non cambia di significato se capovolta.

– Il sette di denari, il cosiddetto sette bello, è la carta che porta fortuna. Anche questa carta cancella tutte le circostanti. Se capovolta simboleggia una situazione rischiosa, audace, che va asfidare il fato. Non annulla le alltre carte e non promette di riuscire nella propria impresa.

– L’asso di bastoni è la carta che rappresenta la virilità. Questa è la carta del piacere, legato soprattutto a questioni di letto. Ma può rimandare anche alla penna, e quindi alla possibile firma di contratti o documenti importanti. Se capovolta è un dispiacere, anche di natura sessuale.

– Il due di bastoni rappresenta le gambe, e quindi un breve spostamento. Simboleggia qualcosa che accade nel giro di poco tempo, o anche una lite passeggera tra persone che si vogliono comunque molto bene. Se capovolta raffigura una sorpresa o una situazione in cui salgono a galla delle bugie.

– Il tre di bastoni è l’unionie, anche a livello lavorativo. Se capovolta rappresenta una rottura, sia lavorativa che sentimentale.

– Il quattro di bastoni rappresenta il dialogo e il confronto. Con questa carta è possibile rendere stabile tutto ciò che c’è attorno.

– Il cinque di bastoni è la carta dell’abbondanza e della ricchezza materiale o spirituale. Se capovolta rappresenta però i procedimenti penali, o comunque problemi di giustizia.

– Il sei di bastoni è la carta dell’ambiente domestico. Può rappresentare l’arrivo di un nuovo lavoro, e più in generale moltiplica ciò che tocca.

– Il sette di bastoni rappresenta invece una riuscita, stavolta grazie a un accordo con altre persone. Se capovolta simboleggia però una riuscita mancata, o anche tante calunnie e malignità.

– L’asso di spade rappresenta un problema o un ostacolo. Se capovolta diventa una carta positiva, in quanto ci dice che il peggio è passato e che un ostacolo è stato superato.

– Il due di spade è la carta della discordia, della rivalità o di una lite aperta. Se capovolta rappresenta una tregua.

– Il tre di spade è la carta che simboleggia un terzo elemento che arriva a mettere scompiglio nel rapporto tra due persone. Può quindi rappresentare anche un tradimento.

– Il quattro di spade è la carta del letto di dolore, per una malattia o per altri problemi.

– Il cinque di spade rappresenta un cancello, un contesto che al momento ci è precluso o una barriera che ci tiene imprigionati. Può rappresentare anche un periodo di isolamento. Se capovolta rappresenta la gelosia e il rimorso.

– Il sei di spade è la carta che simboleggia i nemici, le falsità, le situazioni insidiose e cariche di pericoli. In altri casi può anche rappresentare il rischio di una relazione con una persona che si conosce ancora poco.

– Il sette di spade è la carta del fallimento. Se capovolta rappresenta sempre un ‘no’, ma in qualcosa di meno importante, o in alcuni casi un problema presente ma risolvibile.

Il significato delle figure nelle carte napoletane

Abbiamo visto fin qui i tanti significati legati ai numeri delle carte napoletane. Cosa succede invece se escono delle figure? Anche in questo caso il ventaglio di interpretazioni è ampio.

– Il fante e il re di coppe ci dicono che il soggetto in questione è emotivo, forse innamorato, di sicuro appassionato. Se capovolti rappresentano un periodo delicato, soprattutto a livello sentimentale.

– Il cavallo di coppe simboleggia un invito, sia in amore che nel lavoro. Può significare però anche uno spostamento.

– Il fante e il re di denari rappresentano l’impegno nella propria vita lavorativa. Se capovolti simboleggiano le preoccupazioni riguardanti il lavoro e i guadagni.

– Il cavallo di denari rappresenta il pensiero di qualcuno, sia in amore che nel lavoro. Potrebbe presagire l’arrivo di una bella notizia. Se capovolta rappresenta la pigrizia o comunque una situazione bloccata.

– Il fante e il re di bastoni rappresentano l’energia, una persona determinata e in grande forma. Se capovolte, invece, rappresentano un periodo di stanchezza o qualche problema di salute.

– Il cavallo di bastoni rappresenta un viaggio o uno spostamento generalmente lungo. Se capovolta diventa la carta della rottura.

– Il fante e il re di spade rappresentano una persona ferma nelle proprie posizioni, che non ha alcuna intenzione di fare un passo diretto. Se capovolte rappresentano la rabbia o la voglia di reagire.

– Il cavallo di spade rappresenta l’arrivo di qualcuno da fuori, sia in amore che nella vita lavorativa. Solitamente, no nun messaggero di buone notizie. Se capovolta rappresenta un blocco che ci provoca dolore e fastidio.

