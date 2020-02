Lazzaro felice: ecco le location del film

Alice Rohrwacher dirige la sorella Alba in Lazzaro felice, film premiato al Festival di Cannes: ecco le location dove è stato girato.

Vincere un premio al Festival di Cannes non è certo da tutti, vincerne addirittura più di uno è ancor più qualcosa di eccezionale: può essere dunque felice e orgogliosa del proprio lavoro Alice Rohrwacher che, dopo Aver ricevuto il l Grand Prix Speciale della Giuria per Le meraviglie nel 2014, quattro anni dopo, nel 2018, ha ricevuto il premio per la Miglior sceneggiatura per il suo Lazzaro felice (che ha vinto anche diversi altri importanti premi). Nella pellicola Alice Rohrwacher ha diretto anche la sorella, Alba Rohrwacher. Vediamo ora quali sono le location dove è stato girato il film.

Lazzaro felice: le location del film

Alice Rohrwacher ha girato tutta la prima parte del suo Lazzaro felice nel Lazio, nella provincia di Viterbo. E’ qui che Lazzaro, un umile contadino, ingenuo ed estremamente buono, lavora, sfruttato, dalla marchesa Alfonsina De Luna. Bagnoregio e Vetriolo hanno ospitato la troupe, che si è poi spostata in Umbria, per la precisione a Castel Giorgio, un comune della provincia di Terni.

Nella seconda parte di Lazzaro felice, il protagonista si sposta in città e per questo sono ovviamente cambiate anche le location: sono Milano, Torino e Civitavecchia ad aver ospitata regista, attori, attrici e addetti ai lavori vari per tutta la parte finale dell’opera cinematografica.

Lazzaro felice: il cast del film

Oltre alla già citata Alba Rohrwacher, nel cast di Lazzaro felice troviamo anche un’altra nota attrice italiana: Nicoletta Braschi. E’ lei a interpretare il ruolo della marchesa Alfonsina De Luna. A interpretare il ruolo del giovane protagonista, Lazzaro, è invece Adriano Tardiolo.

Nel cast del film di Alice Rohrwacher sono inoltre presenti Natalino Balasso, Tommaso Ragno, Sergi Lopez, Luca Chikovani, Agnese Graziani e Carlo Massimino.

