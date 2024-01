La reazione di Laura Pausini è giunta in seguito alla richiesta di una fan durante il suo concerto: ecco cosa è successo.

Laura Pausini si trova attualmente in giro per l’Italia con il suo “Laura 30 World Tour“, nel quale ogni data rappresenta uno show inedito grazie alle canzoni indimenticabili che il suo pubblico non vede l’ora di riascoltare e alle interazioni della cantante con la platea. I fan sono accorsi da tutti’Italia per poter partecipare live alla festa dei trent’anni di carriera di una delle icone della musica italiana.

La reazione di Laura Pausini

Uno dei tratti distintivi dei concerti di Laura Pausini è proprio l’interazione che avviene con il pubblico durante i suoi concerti, come la volta in cui ha notato uno spettatore annoiato. La cantante, infatti, è solita girare per i fan per poter interagire con loro e leggere tutti i cartelli che vengono preparati per l’occasione e che decorano il parterre e gli spalti dei suoi spettacoli.

Il cartellone della fan

Tra questi, Laura ne ha notato uno in particolare, posizionato in prima fila. Il cartello è una creazione di Alessia, una delle tante fan della Pausini presente al suo ultimo show. Lei stessa, inoltre, ha filmato la scena divertente e ha poi postato il video su TikTok che, come sempre quando si tratta di una notizia riguardante l’icona della musica italiana, ha fatto il giro del web.

Il cartello protagonista di questo simpatico siparietto chiedeva alla cantante di interpretare una sua canzone in ricordo dell’ex fidanzato della fan. “Ma perché vuoi dedicare una canzone al tuo ex?” ha chiesto quindi Laura Pausini alla diretta interessata. “Se è il tuo ex, che se ne vada a fanc*lo”, ha continuato seccamente la cantante, nota per non aver peli sulla lingua.

Laura ha poi invitato la giovane ad andare avanti con la sua vita e lasciarsi alle spalle il passato, con l’augurio che possa essere piena di piacevoli sorprese, e soprattuto senza ex.