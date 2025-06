Ecco svelato il significato di “La rabbia non ti basta”, il brano di BigMama che ha conquistato il palco di Sanremo 2024.

Presentata al Festival di Sanremo 2024, “La rabbia non ti basta” segna l’esordio di BigMama sul palco del Teatro Ariston. Il brano, incluso nel suo primo album in studio Sangue, è una potente lettera a sé stessa in cui l’artista affronta il proprio passato segnato da bullismo, body shaming e violenza: vediamo più nel dettaglio qual è il significato della canzone.

“La rabbia non ti basta di BigMama”: il significato della canzone

“La rabbia non ti basta” di BigMama è un invito ad andare oltre la rabbia per scoprire una forza interiore più profonda. L’artista ha descritto la canzone come una chiusura di un cerchio: un dialogo tra l’adulta di oggi e la bambina che è stata.

Big Mama

Pochi anni ma tanti sbagli che manco facevi tu

Li nascondevi tra lacrime d’odio che riempiva i tuoi occhi blu

Attraverso versi intensi, l’artista esprime il desiderio di proteggere la sua versione più giovane dalle sofferenze vissute, offrendo comprensione e amore a quella parte di sé che ha affrontato momenti difficili. Il brano diventa così un atto di guarigione e riconciliazione interiore.

Guarda me

Adesso sono un’altra

La rabbia non ti basta

Hai cose da dire

Se ti perdi segui me

BigMama utilizza la musica come strumento di riscatto, dimostrando che è possibile trasformare la rabbia e il dolore in forza e determinazione. La canzone invita ad abbracciare la propria storia, anche nelle sue parti più dolorose, per costruire un futuro basato sulla consapevolezza e sull’amore per sé stessi.

Il testo della canzone

Se potessi andare indietro, ti darei una casa vera in cui dormire

Se anche fossi solo vetro, ti coprirei per strada e mi farei colpire

