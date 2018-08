La mamma di Chiara Ferragni rivela un momento buio di sua figlia!

Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, ha rivelato che il passato di sua figlia non sarebbe stato tutto rose e fiori, e che avrebbe trascorso un periodo buio.

Chiara Ferragni non è sempre stata la fashion blogger più famosa del mondo, e sembra che come per moltissime sue fan anche nella sua vita ci siano stati momenti bui. Uno su tutti quello rivelato da sua madre Marina Di Guardo a Vanity Fair, al quale ha dichiarato: “Guardandoci sempre radiose è facile pensare che siamo state sempre felici, ma non è così” e ha aggiunto, a proposito delle sue figlie “Le ragazze hanno avuto il passaggio stretto della separazione tra me e il padre Marco da attraversare.” Intanto urgono i preparativi per le nozze di Chiara e Fedez, e il conto alla rovescia è ormai partito…

La mamma di Chiara Ferragni rivela un momento difficile della figlia

È con estrema dolcezza che Marina Di Guardo parla a Vanity Fair di sua figlia Chiara, quella che oltre ad essere una delle donne più famose dello show business mondiale resta pur sempre la sua bambina. Il 1° settembre convolerà a nozze con Fedez, dopo che oltre un anno fa le era stata fatta la fatidica proposta all’Arena di Verona:

“Mi sto preparando con un abito creato apposta per me da una bravissima stilista di cui non posso ancora rivelare il nome, orgogliosa di veder celebrato il matrimonio di mia figlia in Sicilia, la terra dei miei genitori, grata di capire dai suoi occhi quanto sia importante questo momento per lei e, ça va sans dire, con una nutrita dose di fazzoletti”, ha dichiarato Marina Di Guardo a Vanity Fair.

Marina Di Guardo e il rapporto con la figlia Chiara Ferragni

La separazione di Marina Di Guardo da suo marito ha rappresentato un periodo buio per Chiara Ferragni, ormai superato grazie alla nascita del piccolo Leone e alla stabilità trovata accanto al rapper Fedez. Sulla sua piccola “Chiarotta” Marina Di Guardo ha riservato parole d’affetto in vista di questo ennesimo grande passo da lei compiuto e ha sottolineato come, nonostante il successo, sua figlia abbia mantenuto sempre i piedi per terra:

“Chiarotta, la chiamiamo così da quando è piccola: sempre stata una patatona dolcissima, sempre avuto un bel carattere. Ancora oggi, quando viene rincorsa da una folla oceanica che sgomita per vederla, reagisce gentile, buffa, simpatica, comunque con i piedi per terra.”

Fonte Foto: https://www.instagram.com/marinadiguardo/?hl=it