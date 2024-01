L’immobile, situato sulla splendida spiaggia di Malibu, era stato acquistato per 57,25 milioni di dollari. Ora è possibile averlo per 53 milioni.

Dopo Brad Pitt e Angelina Jolie, adesso è arrivato il turno di Kanye West. Quest’ultimo ha messo infatti in vendita la sua abitazione extra-lusso. Il rapper, famoso per le sue uscite eccentriche, ha infatti deciso di mettere sul mercato la sua villa californiana di 1200 mq, priva però di tutto, comprese porte e finestre. Il progetto della casa è dall’architetto giapponese Tadao Ando, vincitore del Premio Pritzker, ed è situata al 24844 di Malibu Road. Jason Oppenheim è l’agente esclusivo per la quotazione della proprietà.

La villa di Kanye West: un progetto incompiuto

Il rapper ha acquistato la proprietà, che gode di una bellissima vista sul mare, nel 2021 ed ha poi avviato un progetto ristrutturazione che però non è mai stato portato a termine. La villa infatti è sprovvista di finestre e porte, oltre che degli impianti idraulici, elettrici, HVAC e delle finiture interne. La casa, costruita su tre piani, è stata commissionata nel 2013 dal finanziere di Wall Street Richard Sachs, che ha investito 7 anni in pianificazione, richiesta di autorizzazioni e costruzione.

Kanye West

La villa di Kanye West: come è fatta

Il punto di maggiore forza dell’immobile sono sicuramente le enormi pareti di vetro che si affacciano sull’Oceano. La luce naturale viene utilizzata in modo creativo su tutta la superficie dell’abitazione: si tratta di una caratteristica dello stile di Ando, l’architetto, che tramite un sapiente utilizzo delle luci è in grado di creare un’avvolgente sensazione di calore che abbraccia ogni angolo della casa. In questo modo poi la villa si armonizza meglio con l’ambiente naturale circostante.

La villa, di 1200 mq, è composta da 4 camere da letto, 5 bagni e ben 500 mq di terrazze; per realizzarla è stato utilizzato il caratteristico cemento liscio, tipico di Ando, e per la sua costruzione sono state necessarie 1.200 tonnellate di cemento, 200 tonnellate di acciaio e 12 piloni, piantati per più di 18 metri nella sabbia. Sachs ha quotato la proprietà nel 2020 per 75 milioni di dollari, prima che Kanye West la acquistasse per quasi 18 milioni di dollari in meno.