Justin Timberlake confessa di avere la malattia di Lyme: “Dolori forti e stanchezza, ma ho scelto di continuare il tour”.

Durante il tour mondiale Forget Tomorrow appena concluso, Justin Timberlake ha sorpreso i fan con una rivelazione personale e toccante: l’artista soffre della malattia di Lyme, una patologia batterica trasmessa dalle zecche, spesso difficile da diagnosticare e debilitante sia sul piano fisico che mentale. La confessione è arrivata tramite un lungo post pubblicato sui suoi profili social, in cui ha raccontato apertamente il percorso che lo ha portato alla diagnosi. Ma scopriamo i dettagli e come sta adesso l’artista.

La confessione sui social: “Ora so cosa mi stava succedendo”

“Ho combattuto con alcuni problemi di salute e mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme – non lo dico per farvi dispiacere per me, ma per fare chiarezza” ha scritto Timberlake nel lungo post social. “Se conoscete qualcuno che l’ha vissuta, sapete quanto possa essere debilitante” continua il cantante e attore.

Il cantante ha spiegato di aver inizialmente pensato di interrompere il tour, ma di aver poi deciso di proseguire nonostante i forti dolori neurologici e una stanchezza cronica difficile da gestire: “La gioia che la musica e il palco mi dona supera lo stress transitorio che il mio corpo stava avvertendo“.

I segnali durante il tour e la reazione dei fan

Molti fan avevano notato che Justin Timberlake appariva affaticato durante le esibizioni della fase internazionale del tour.

La rivelazione ha dato finalmente un senso a quei segnali preoccupanti.

“Condivido tutto questo con la speranza che tutti possiamo trovare un modo per essere più connessi. Vorrei fare la mia parte per aiutare anche gli altri che stanno vivendo questa malattia” ha scritto ancora il cantante.

Nonostante le difficoltà, l’artista ha scelto di non fermarsi, dimostrando forza e determinazione. “Ora sono davvero felice di aver continuato” ha concluso nel suo post.