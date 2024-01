Jovanotti ha subito un delicato intervento al femore dopo il grave incidente avuto a Luglio a Santo Domingo.

Nelle ultime ore Jovanotti ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e, mostrandosi sdraiato in un letto d’ospedale, ha detto:

“Nonostante tutta la fisioterapia – ha scritto il cantante – il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente. Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi”. In tanti, sui social, gli hanno rivolto i loro auguri per una pronta guarigione.

Jovanotti: l’intervento

In queste ore Jovanotti ha aggiornato i suoi fan dei social dopo che ha dovuto subire un delicato intervento al femore a seguito dei problemi avuti a causa della caduta di cui è stato protagonista lo scorso luglio. Attraverso il suo post via social il cantante ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute, e ha ringraziato il team medico che si è preso cura di lui presso l’ospedale Humanitas di Milano.

Questa dovrebbe essere l’ultima operazione sostenuta da Jovanotti dopo il calvario iniziato lo scorso luglio, quando è stato protagonista di una rovinosa caduta in bicicletta mentre si trovava a Santo Domingo. In queste ore in tantissimi gli stanno esprimendo il loro calore e la loro vicinanza, e sono in attesa di saperne di più sul suo conto e sul suo stato di salute.