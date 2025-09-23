“Hanno cospirato per mettermi fuori”: colpo di scena alla reunion di Dawson’s Creek

James Van Der Beek non partecipa alla reunion di Dawson’s Creek: il ruolo di Dawson sarà interpretato da Lin-Manuel Miranda.

La tanto attesa reunion di Dawson’s Creek a New York ha subito un cambiamento dell’ultimo minuto: James Van Der Beek, volto indimenticabile del protagonista Dawson Leery, non sarà presente per via della malattia. Una decisione sofferta che l’attore ha condiviso con i fan, spiegando le ragioni della sua assenza e svelando chi prenderà il suo posto sul palco. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

James Van Der Beek costretto a rinunciare alla reunion

Il 22 settembre, al Richard Rodgers Theatre di New York, il cast di Dawson’s Creek si sarebbe dovuto ritrovare per un evento speciale a favore dell’associazione F Cancer.

A sorpresa, James Van Der Beek ha annunciato sui social che non potrà partecipare a causa di problemi di salute.

“Nonostante ogni sforzo… Non potrò essere lì e ringraziare ogni anima del teatro per essersi mostrata per me, e contro il cancro, quando ne avevo più bisogno” ha scritto l’attore, che un anno fa aveva reso pubblica la sua battaglia contro il cancro al colon-retto.

Van Der Beek ha spiegato di essere stato colpito da due virus intestinali proprio nei giorni dell’evento: “Potete immaginare quanto fossi devastato quando due virus intestinali hanno cospirato per mettermi fuori combattimento nel peggior momento possibile“.

Il cast di Dawson’s Creek contro il cancro

La serata benefica è stata organizzata per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema della prevenzione, con un’iniziativa che tocca da vicino l’attore.

Katie Holmes, Joshua Jackson e Michelle Williams, insieme ad altri interpreti della serie, leggeranno lo script della puntata pilota, regalando ai fan un tuffo nostalgico negli anni Novanta.

Van Der Beek, pur non potendo essere presente, ha annunciato con entusiasmo chi vestirà i panni del suo iconico personaggio: “Il ruolo di Dawson sarà interpretato da Lin-Manuel Miranda. Non riesco a credere di aver appena dovuto scriverlo. Per favore, godete dell’amore in quella stanza. Io lo riceverò da lontano, in un letto ad Austin“. L’attore ha definito Miranda “Un sostituto ridicolmente troppo qualificato” e ha ringraziato l’amico per aver accettato di prendere parte a un evento così significativo.