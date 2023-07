James Cameron ha messo in vendita la sua casa in California: la villa è situata in uno dei quartieri più amati dai Vip.

Buone notizie per i fan accaniti – e soprattutto ricchissimi – di James Cameron: il regista ha messo in vendita la sua casa in California. La dimora è a dir poco meravigliosa e vanta ampi spazi, sia interni che esterni. Vediamo i dettagli e qual è il prezzo richiesto per diventarne proprietari.

James Cameron ha messo in vendita la sua casa in California

James Cameron ha messo in vendita la sua casa in California. Si tratta di un bellissima ed enorme villa situata in Hollistar Ranch, considerato uno dei luoghi preferiti dai Vip. E’ in questo piccolo angolo di paradiso che il regista ha scritto alcuni dei suoi film più famosi, lavorando giorno e notte nella biblioteca con vista mare.

La casa è composta da cinque camere, tutte sui toni del bianco e in legno, con enormi vetrate che si affacciano sulla piscina e sul giardino. Sei bagni, con grandi vasche e finestre con vista sul verde che circonda la dimora. Senza ombra di dubbio, l’ambiente più particolare è la sala da pranzo, con cucina all’americana. Ovviamente, anche questa stanza è circondata da vetrate e presenta soffitti con volte in legno a vista. Inoltre, ci sono una palestra, una sala cinema e una guest house con terrazza che si affaccia sull’oceano e sulla spiaggia di Drake.

Anche l’ambiente esterno della dimora di James Cameron merita una menzione. Oltre alla piscina e all’immenso parco, presenta un orto, un campo da tennis, due fienili, vari capannoni e un eliporto autorizzato.

Quanto costa la casa di James Cameron?

La casa di James Cameron, ciliegina sulla torta, vanta un sistema di energia solare e un generatore eolico in grado di alimentare l’intera tenuta. Alla luce di ciò, e di tutte le altre caratteristiche della villa, il prezzo di vendita non poteva che essere stellare: ben 33 milioni di dollari.