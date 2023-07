Quali frasi dire al primo appuntamento per fare colpo? Ecco le migliori per conquistare una ragazza e una ragazza.

Il primo appuntamento può essere allo stesso tempo un momento molto emozionante ed estremamente spaventoso. Si tratta della prima occasione per conoscere una nuova persona e cercare di creare una connessione che possa risultare significativa. Per questo motivo non si possono commettere errori. Se ti stai chiedendo cosa dire per fare colpo e far sì che non ci siano intoppi, esistono alcune frasi da poter utilizzare al primo appuntamento che potrebbero fare al caso tuo.

Esistono alcuni piccoli trucchi da potersi ‘giocare’ per creare un’atmosfera piacevole, mostrarsi interessanti e creare fin da subito quella sintonia adatta per entrare nel cuore del tuo potenziale nuovo partner. Puoi essere la persona più timida del mondo o la più sicura di sé, ma utilizzando alcune di queste frasi riuscirai sicuramente a rompere il ghiaccio e a creare una conversazione intrigante, lasciando una buona impressione sulla ragazza o il ragazzo che vuoi conquistare.

Le migliori frasi da primo appuntamento

La prima regola da ricordarsi è questa: evitare le banalità o le frasi a effetto, adatte a un film romantico, meno alla vita reale. Niente enfasi. Quello che premia maggiormente in un primo appuntamento è la sincerità e la semplicità. Meglio essere spontanei che apparire diversi da come realmente si è.

Coppia primo appuntamento aperitivo

Nascondere i propri difetti può essere importante per fare buona impressione, ma alla lunga non permette di costruire un rapporto davvero serio e stabile. Meglio quindi essere spontanei fin da subito, presentandosi con estrema trasparenza. La sincerità è l’arma che ti aiuterà a conquistare il suo cuore. Se però hai necessità di lasciarti ispirare da alcune frasi da poter utilizzare al momento opportuno, ecco alcune delle migliori per rompere il ghiaccio e apparire interessante, magari anche alla fine dell’appuntamento:

– Sei la sola persona che riesca a cambiare il mio mondo.

– Anche se ho avuto una giornataccia, basta un tuo sorriso per illuminarmi e mettermi di buon umore.

– La prima volta che ti ho guardata negli occhi, ho capito che avevo voglia di te.

– Vuoi baciarmi?

– Era tanto tempo che non stavo così bene con una donna/un uomo.

– Non mi stancherei mai di parlare con te.

– Insieme a te il tempo è volato!

– Sono felice di conoscerti. Cosa ti ha spinto a voler uscire con me?

– Mi piace il tuo sorriso, è contagioso!

– Cosa ti appassiona della vita?

Le frasi più adatte per conquistare il suo cuore

La chiave per riuscire a fare breccia nel suo cuore sta proprio nell’ultima frase che abbiamo suggerito nel paragrafo precedente. Per attirare l’interesse del tuo potenziale partner devi mostrarti innanzitutto interessato/a. Cerca quindi di fare domande sulla sua vita, i suoi interessi, senza apparire troppo ‘impiccione’, ma mostrando una sincera curiosità.

Chiedere a lui o lei se ama viaggiare, dov’è stato, dove vorrebbe andare, se ama lo sport ed eventualmente quale pratica, che musica ascolta o qual è il suo film preferito non farà altro che accendere la conversazione e permettere a entrambi di conoscersi meglio. E se i gusti combaciano è spesso più facile che possa scattare quella scintilla necessaria a far nascere un amore vero.

Non lesinare poi i complimenti. Senza esagerare, certo, ma un semplice “ti sta bene questo vestito” sarà sicuramente molto apprezzato. E non nascondere i tuoi sentimenti. Se ti sentivi nervoso o nervosa prima dell’appuntamento, parlane tranquillamente. Mostrare anche le proprie fragilità può essere il modo migliore per apparire umani e ‘veri’. E questo può fare la differenza tra un buon primo appuntamento e un totale fiasco.