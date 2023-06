Momenti di puro panico tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi: una tempesta si è abbattuta sull’isola. Ecco cosa è successo.

Nelle ultime ore i naufraghi dell’Isola dei Famosi sono stati messi a dura prova durante un uragano che si è abbattuto proprio sulle loro tende durante la notte. Un naufrago si è molto preoccupato e ha chiesto più volte che un elicottero lo venisse a prendere e portare via.

Isola dei Famosi, momenti di panico tra i naufraghi

Un vero e proprio uragano si è abbattuto sui naufraghi dell’Isola dei Famosi la scorsa notte. Momenti di panico per tutti, preoccupati che il forte vento e la tempesta sradicassero tutte le capanne: “Ragazzi, questo è un uragano e ci sta sradicando la capanna, il palo si è rotto”, hanno urlato i naufraghi.

Tra tutti il più preoccupato è stato sicuramente Gian Maria Sainato, che per diverse volte ha urlato in lacrime di volersi ritirare chiedendo un elicottero che lo portasse via dall’isola. Oltre a questo ha anche più volte fatto il segno della croce, sempre in lacrime. Al naufrago è anche caduta in testa una trave della capanna che si è spezzata: “Ho preso una bella botta, ho un giramento di testa forte. Non ho la nausea, mi gira solo la testa”.

Fortunatamente l’uragano è poi passato senza recare troppi danni, ma ha comunque lasciato tutti parecchio scossi e spaventati. Nessun naufrago è poi più riuscito a dormire, anche perchè bisognava tenere in piedi il palo della capanna che era stato sradicato dal vento.

