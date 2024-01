Qual è il significato di Io che amo solo te di Sergio Endrigo? La canzone racconta il senso dell’amore, quello che spinge all’esclusività.

Anche se sono passati più di 60 anni dalla sua uscita, Io che amo solo te resta una delle canzoni più belle dell’intero panorama musicale italiano. Interpretato da tanti artisti di successo, il brano è di Sergio Endrigo. Vediamo il significato e il testo.

Io che amo solo te di Sergio Endrigo: il significato della canzone

Uscita nel lontano 1962, Io che amo solo te è una delle canzoni più famose di Sergio Endrigo. Negli anni, il brano è stato reinterpretato da tante artiste, come: Orietta Berti, Ornella Vanoni, Mina e Fiorella Mannoia. Il singolo racconta il vero senso dell’amore, quel sentimento unico che spinge a chiudersi ad altre frequentazioni.

“Io ho avuto solo te

e non ti perderò,

non ti lascerò

per cercare nuove avventure“.

Un amore esclusivo, che si nutre di un sentimento forte, che spinge il protagonista a decidere di regalare al partner “quel che resta della mia gioventù“.

“C’è gente che ama mille cose

e si perde per le strade del mondo.

Io che amo solo te,

io mi fermerò“.

Con Io che amo solo te Sergio Endrigo racconta una parte importante della sua vita, quella in cui ha trovato il grande amore. Non avrà altre donne perché è convinto di aver preso la decisione giusta: è stato il cuore ad averlo guidato.

Ecco il video di Io che amo solo te di Sergio Endrigo:

Io che amo solo te: il testo della canzone

C’è gente che ha avuto mille cose,

tutto il bene, tutto il male del mondo.

Io ho avuto solo te…

