Inverno a Merano e dintorni: relax, wellness e panorami innevati 

Una vacanza invernale nella zona di Merano (Meranerland) è la scelta perfetta per tutti coloro che vogliono unire momenti di benessere e relax ad attività all’aria aperta e scoperte culturali.

Le montagne circostanti, i borghi caratteristici, i paesaggi innevati e un comprensorio sciistico all’avanguardia (Merano 2000), sono ideali per una vacanza rilassante e attiva al tempo stesso. Di seguito alcuni consigli al riguardo.

La scelta della struttura: fondamentale per un soggiorno all’insegna del wellness

Per vivere un’esperienza rigenerante è fondamentale scegliere una struttura nella quale il comfort e il relax sono messi al primo posto. A questo riguardo, una scelta eccellente è l’Hotel Zirmerhof, un accogliente albergo vicino a Merano, per la precisione a Rifiano, incantevole borgo della Val Passiria.

Lo Zirmerhof è un tre stelle immerso nel meraviglioso Parco Naturale del Gruppo di Tessa. Gestito dalla famiglia Ortner, l’hotel punta decisamente sul wellness, sulla sostenibilità ambientale e sulla cucina salutare.

Per quanto riguarda il wellness, gli ospiti hanno a disposizione una piscina infinity con idromassaggio riscaldata tutto l’anno, un’ampia sala yoga e fitness, un’area relax con vista panoramica e una zona sauna.

Perché scegliere un hotel wellness?

Ormai sono sempre di più coloro che, al momento della scelta della struttura di soggiorno, optano per hotel che offrono un’esperienza di benessere completa, con SPA, piscine interne ed esterne, saune e trattamenti personalizzati. L’inverno, con il suo contrasto tra freddo esterno e calore delle aree relax, è il periodo perfetto per godere appieno di questi spazi. Il soggiorno diventa così un’occasione per ricaricare corpo e mente, concedendosi momenti di grande relax e tranquillità.

Merano e le sue terme

A pochi chilometri da Rifiano, Merano è una tappa imperdibile per chi ama il wellness. La città ospita infatti “Terme Merano”, uno dei centri termali più importanti d’Italia. L’acqua termale proviene dal Monte San Vigilio ed è particolarmente adatta per trattare le malattie croniche delle vie respiratorie e le malattie reumatiche.

Il grande complesso termale offre piscine interne ed esterne, percorsi saune e trattamenti benessere.

Sport invernali: Merano 2000

Per chi desidera alternare relax e attività sulla neve, a breve distanza da Rifiano si trova il comprensorio di Merano 2000, adatto a sciatori di tutti i livelli, con piste perfette sia per i principianti che per gli sciatori più esperti. L’area offre anche opportunità per gli snowboarder e percorsi per ciaspolate, discese con lo slittino e spazi per lo sci di fondo.

Il comprensorio, che ha aperto i battenti il 28 novembre 2025, chiuderà la stagione invernale il 15 marzo 2026.

Alto Adige: seggiovia sorvola la pista da sci. – www.donnaglamour.it

Gite nei dintorni di Rifiano

Partendo da Rifiano, è possibile organizzare escursioni di mezza giornata che combinano natura, storia e cultura. Oltre alla già citata Merano, tra le mete facilmente raggiungibili ci sono i borghi caratteristici di Scena e Tirolo, con scorci alpini e architettura tradizionale. A Scena, a partire dal 30 marzo 2026 sarà possibile visitare Castel Scena, mentre Castel Tirolo, borgo di Tirolo, riaprirà le visite a partire dal 15 marzo.

Altri borghi interessanti facilmente raggiungibili sono Caines, Lagundo, San Martino in Passiria e Lana.

Queste gite permettono di arricchire la vacanza con esperienze varie, senza rinunciare ai momenti di benessere e attività all’aria aperta.