Prelievo più semplice: Intesa Sanpaolo amplia i servizi al bancomat con nuove soluzioni per i clienti.

Intesa Sanpaolo introduce una importante innovazione per i propri correntisti, in modo da rendere l’accesso al contante più semplice. Grazie a un accordo con Mooney, circuito che riunisce tabaccherie, edicole e diversi esercizi commerciali, i titolari di carte di debito della banca potranno effettuare prelievi gratuiti anche al di fuori della rete tradizionale di sportelli ATM. Una scelta che amplia le possibilità dei clienti, semplificando il ricorso al contante soprattutto nei piccoli centri o nelle zone dove i bancomat non sono facilmente raggiungibili.

Intesa Sanpaolo, cosa cambia per il prelievo al bancomat: la novità

Per utilizzare il nuovo sistema sarà sufficiente presentarsi in un punto vendita convenzionato con Mooney ed essere in possesso di una carta Intesa Sanpaolo abilitata ai circuiti PagoBANCOMAT®, Visa e Mastercard.

Tastiera pin ATM Bancomat

L’operazione avverrà attraverso il terminale POS del negozio, inserendo i dati richiesti e selezionando l’importo desiderato. Il limite giornaliero previsto è di 250 euro, anche se la disponibilità dipenderà dalla cassa del punto vendita.

Fino al 30 giugno 2025 i prelievi tramite Mooney sono stati gratuiti. Dopo tale data, dal 1° luglio, è entrata in vigore una commissione fissa di 2 euro per ogni operazione.

ATM evoluti e attenzione al territorio

Oltre all’accordo con Mooney, Intesa Sanpaolo continua ad investire sul rinnovo della propria rete di sportelli.

A Pietralunga, in provincia di Perugia, è stato recentemente ricollocato un bancomat evoluto all’interno della filiale di via Marconi. Il nuovo sportello multifunzione consente di effettuare prelievi e versamenti, ma anche operazioni aggiuntive, ad esempio pagamenti e ricariche, potendovi, inoltre, accedere 24 ore su 24.

L’intervento è stato accolto con favore dal sindaco Francesco Rizzuti, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni locali e banca per rispondere alle esigenze della comunità, in particolare a quelle delle persone con disabilità motoria.