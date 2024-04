Roby Facchinetti a Verissimo: presenta la sua autobiografia, condividendo momenti iconici della sua vita e la depressione.

Roby Facchinetti, storico membro del gruppo Pooh, ha recentemente presentato la sua autobiografia intitolata “Che spettacolo è la vita. La mia storia” durante una puntata emozionante di Verissimo. Quest’anno, per il noto cantante, è veramente speciale. Infatti, racconta: “L’1 maggio compio 80 anni.”

Roby Facchinetti: la battaglia contro la depressione

La carriera musicale di Facchinetti e il suo legame con i Pooh occupano una parte significativa della narrazione. Il gruppo non solo ha rappresentato una pietra miliare nella storia della musica italiana, ma è stato anche una vera e propria famiglia allargata per lui.

Roby Facchinetti

“La nostra storia ci ha regalato veramente tanto, però ha tolto anche tanto. Prima Valerio, poi Stefano. Con Stefano abbiamo vissuto 43 anni insieme, una persona straordinaria,” racconta con nostalgia il noto cantante.

L’impatto della scomparsa di Valerio Negrini nel 2013 è descritto con particolare intensità. Negrini non era solo un collega, ma un fratello, un compagno di innumerevoli avventure musicali e personali.

“Ho attraversato una brutta depressione. Lui era l’autore, io il compositore. Abbiamo fatto dei brani straordinari. Non pensi, non immagini che un tuo fratello possa non esserci più. Sono stato molto male, sono entrato in quel mondo che è difficile da uscire. Mi sono fatto aiutare,” rivela Facchinetti, offrendo uno sguardo intimo sulla sua lotta contro la depressione.

L’infanzia del cantante dei Pooh

Un capitolo toccante del libro si apre con la storia d’amore dei suoi genitori, che si sono conosciuti giovanissimi e sono rimasti insieme per tutta la vita.

La loro scomparsa, avvenuta a pochi giorni di distanza l’uno dall’altra, segna un momento di profondo dolore per il cantante. “Vorremmo che i nostri cari rimanessero per sempre, loro hanno avuto un amore straordinario. Se ne sono andati a distanza di 4 giorni,” confessa Facchinetti.

