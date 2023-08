Ilary Blasi è stata travolta dalle critiche sui social per un dettaglio relativo alla sua figlia più piccola, Isabel.

Ilary Blasi ha trascorso una giornata al Lunapark con sua figlia Isabel e nelle ultime ore, sui social, è spuntata una foto della bambina in compagnia del suo gatto Alfio. Sui social in tanti hanno avuto da ridire perché, da quanto si può notare dalla foto, la bambina ha delle unghie finte (forse ricostruite dall’estetista) e con lo smalto.

“Ma perché quelle unghie sei troppo piccola”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Le unghie della bambina…orrore! Ma perché rovinarle da piccine??”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: le critiche alle unghie della figlia

Ancora una volta Ilary Blasi è finita nell’occhio del ciclone per una foto via social e in particolare per uno scatto relativo a sua figlia, Isabel, che è ritratta con in braccio il suo gatto Alfio e le unghie finte. Sui social in tanti hanno preso di mira la showgirl per aver permesso a sua figlia di sfoggiare delle unghie finte, ma sui social c’è anche chi l’ha difesa scrivendo: “Ma le unghie sono quelle per bambine… anche la mia le ha volute, ma sono finte, si attaccano e si staccano ( dopo 2/3 volte non si attaccano più) non ci vedo niente di male. Anche noi quando eravamo piccole giocavamo a truccarci”.

Al momento Ilary Blasi non ha replicato alle polemiche in circolazione e in tanti sui social si chiedono se prima o poi lo farà.