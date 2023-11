Ilary Blasi è sulla bocca di tutti per l’uscita del docufilm Unica e i fan hanno notato la sua somiglianza con una famosa cantante.

Dopo l’uscita del docufilm Unica, Ilary Blasi è stata bersagliata dalle critiche degli utenti in rete e sui social c’è chi ha sottolineato l’esistenza di una straordinaria somiglianza tra la conduttrice e la famosa cantante Ivana Spagna.

“Praticamente Ilary è Ivana Spagna tra qualche anno”, ha scritto un utente, a cui la showgirl ha risposto: “Può essere”. Sui social il messaggio ha fatto il pieno di like tra i fan, increduli per la somiglianza tra le due vip.

Ilary Blasi: la somiglianza con Ivana Spagna

Ilary Blasi è finita al centro del clamore generale per il suo docufilm, Unica, in cui per la prima volta ha svelato dettagli e retroscena relativi alla fine della sua storia d’amore con lo storico marito Francesco Totti (su cui, finora, aveva mantenuto il massimo riserbo).

Il docufilm ha inevitabilmente scatenato i commenti dei fan della rete e in tanti hanno avuto da ridire sull’aspetto della conduttrice e sui suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica. Ilary ha risposto anche ai commenti che la danno per estremamente somigliante alla cantante Ivana Spagna, e il paragone tra loro non sembra averla scomposta più di tanto.

In queste ore in tanti sono in attesa di sapere anche se Francesco Totti romperà ulteriormente il silenzio in merito a quanto accaduto tra loro visto che l’ex moglie lo ha praticamente accusato di averla tradita con Noemi Bocchi.