Cambia look Ilary Blasi. Un vero e proprio “colpo di testa” per la conduttrice de L’Isola dei Famosi che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Weekend di amore e all’insegna della festa, precisamente dell’Oktoberfest a Monaco di Baviera, per Ilary Blasi che insieme al suo Bastian Muller si è goduta alcune ore di gioia. Al suo ritorno in Italia e a Roma, però, ecco la novità che riguarda il suo look, completamente stravolto. Per tanti, la conduttrice è irriconoscibile.

Ilary Blasi stravolge il look: è irriconoscibile!

Ilary Blasi

Durante il suo soggiorno a Monaco, la conduttrice de L’Isola dei Famosi, ancora in attesa di conferma riguardo il reality di Canale 5, ha mostrato una pettinatura pensata per l’occasione. La bella Ilary, infatti, sui social si è fatta vedere con i capelli tenuti stretti in una lunga treccia che, una volta sciolta, pare abbia prodotto un risultato decisamente inedito per lei. A mostrarlo la diretta interessata che si è scattata un selfie condiviso poi sulle sue storie Instagram dove appare quasi irriconoscibile.

La Blasi, infatti, è apparsa con i capelli super ricci, forse effetto proprio dello scioglimento della treccia usata in queste ultime ore. Ma non solo.

Per lei anche una modifica alla colorazione dei capelli che sembrano essere tornati al castano rispetto al biondo dell’ultimo periodo.

Un cambio che sarà permanente? Questo non lo sappiamo, ma sappiamo quelle che sono state le reazioni dei tanti fan che la seguono. Non tutte positive. Per svariati utenti social, la conduttrice è irriconoscibile. Per altri, va detto, il ritorno al castano e questo riccio pronunciato, invece, è molto sensuale e le sta bene.

Di seguito anche il post Instagram di una pagina di fan della presentatrice con lo scatto in questione che ha generato molti commenti: