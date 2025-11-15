Il diavolo veste Prada 2, il trailer è virale ma tutti parlano solo di una cosa: il dettaglio che costa una fortuna

Ne Il diavolo veste Prada 2, la temibile Miranda Priestly entra in scena con un bellissimo paio di scarpe rosse: scopriamo marca e prezzo.

I fan de Il diavolo veste Prada hanno dovuto aspettare venti lunghi anni per rivedere sullo schermo Miranda Priestley e Andie Sachs e già dal trailer sanno che le loro aspettative non verranno deluse. Concentrandoci su un lato più fashion, visto che il film lo permette, scopriamo la marca e il prezzo delle scarpe rosse indossate dalla direttrice di Runway nel promo.

Il diavolo veste Prada: occhi puntati sulle scarpe di Miranda

I cinquanta secondi del trailer de Il diavolo veste Prada 2 sono bastati per far capire ai fan che il sequel del film uscito nel 2006 sarà una bomba. Miranda Priestly, interpretata sempre dalla bravissima Meryl Streep, entra in scena con il carisma che la contraddistingue da sempre. Classe, eleganza, mento dritto e atteggiamento che incute timore. Ai suoi piedi, un bellissimo paio di scarpe rosso fuoco.

Siamo pronti a scommettere che le fashion addicted si sono concentrate subito sulle décolleté, chiedendosi marca e prezzo. Abbinate perfettamente con il look di Miranda, composto da un top nero, una gonna in pied-de-coque e una cintura rossa, le scarpe sono firmate da Valentino Garavani.

Nello specifico, si tratta di un modello della collezione Rockstud, in pelle rossa e con borchie ai lati. Sono state create nel 2010 da quelli che erano i direttori creativi dell’epoca, ossia Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli.

Ecco il trailer de Il diavolo veste Prada 2:

Quanto costano le Rockstud di Valentino?

Considerando che le Rockstud di Valentino sono state create un bel po’ di anni fa, è difficile trovarle in vendita. Online, comunque, si scova sempre qualche occasione interessante. Se volete acquistare le scarpe di Miranda Prestley de Il diavolo veste Prada 2 dovete essere pronti a sborsare almeno 980 euro. Attenzione, però, perché se siete fortunati potreste beccarle in sconto a 686 euro.