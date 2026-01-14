Dramma per Helena Prestes, il padre scompare dopo un incidente: l’appello disperato

Ore di grande sofferenza quelle che sta vivendo Helena Prestes. L’ex gieffina ha infatti rivelato di come il padre abbia avuto un incidente e di come, all’improvviso, sia letteralmente scomparso.

Helena Prestes, famosa modella brasiliana diventata più famosa a seguito del Grande Fratello Vip in cui ha conosciuto l’attuale compagno Javier Martinez, sta vivendo dei momenti di forte dolore e tensione a causa di problematiche che hanno colpito da vicino la sua famiglia. Pare infatti che il padre sia rimasto coinvolto in un incidente stradale e che da quel momento nessuno sia riuscito a ritrovarlo.

Helena Prestes preoccupata per la scomparsa del padre

La bellissima modella Helena Prestes sta vivendo ore di apprensione a seguito di un brutto evento che ha visto come protagonista il padre. La stessa ha infatti condiviso dei contenuti social parlando di quanto accaduto, ovvero di un incidente che avrebbe visto coinvolto il genitore della modella.

L’incidente si è verificato in una cittadina di San Paolo, Sao Carlos, dove l’uomo sarebbe caduto davanti ad una macelleria. Non si conoscono bene le dinamiche di quanto accaduto, ma pare che l’uomo sia stato ricoverato in un ospedale, dopodiché sono andate perse tutte le notizie che lo riguardano.

L’appello della modella sui social

A parlare di quanto accaduto proprio la modella brasiliana, Helena Prestes, la quale ha deciso di condividere sui social questo racconto al fine di ricevere un aiuto che le permetta di rintracciare suo padre. Proprio per questa ragione, Helena ha deciso di pubblicare alcune parole su Instagram.

“Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto, il signore nella foto è mio padre. Uno dei miei cugini ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è ancora riuscito a trovarlo. Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non è stato comunicato in quale ospedale o pronto soccorso. Probabilmente era senza documenti. Se qualcuno sa dove si trova o ha qualche informazione, è pregato di contattarmi direttamente via e-mail. Se possibile, lasciate anche un numero di telefono, così potrò ricontattarvi rapidamente. Ringrazio di cuore tutti coloro che potranno aiutarmi.” Ovviamente il messaggio è stato scritto nella lingua natale della modella e speriamo che la stessa possa ricevere notizie nel minor tempo possibile.