Il principe Harry ha vinto una causa contro il Daily Mirror ottenendo un maxi risarcimento. Ecco il motivo della decisione.

La vendetta va servita fredda e in questo senso la battaglia legale del Principe Harry contro i tabloid inglesi ha visto il figlio di Re Carlo trionfare. Il reale inglese, infatti, ha vinto la causa contro il gruppo editoriale del Daily Mirror. L’Alta Corte di Londra ha riconosciuto che la privacy del Principe è stata violata sistematicamente. Da qui anche un maxi risarcimento comminato all’editore.

Harry e la causa contro il Daily Mirror

Principe Harry

Come anticipato, il Principe Harry ha vinto la causa contro il Daily Mirror riuscendo a dimostrare che la sua privacy era stata più volte violata.

In particolare, l’Alta Corte di Londra era chiamata a decidere su 33 articoli del media: in 15 casi il giudice ha dato ragione a Harry, accordandogli una compensazione di 140 mila sterline (circa 160 mila euro), meno delle 320 mila chieste inizialemente.

Aldilà della questione economica, quello che spicca è che il tribunale ha riconosciuto al figlio di Re Carlo il fatto che la sua vita privata fosse stata messa al setaccio in modo palesemente illegale. Da quando era studente fino a momenti di maggiore attualità.

In passato, precisamente nel 2015, il gruppo Mirror aveva già ammesso che i suoi giornalisti avevano utilizzato tecniche illegali e pagato investigatori privati per riuscire ad ottenere nozioni per altre 8 vittime. Anche in questo caso, quindi, una nuova condanna, questa volta in favore di un personaggio decisamente più conosciuto come il reale inglese.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda il principe e sua moglie: