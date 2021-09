Aggressione nei confronti di Guendalina Tavassi: “Sono ancora sconvolta”.

Guendalina Tavassi è stata aggredita secondo quanto confermato da fanpage.it, anche se al momento non ha potuto rivelare l’aggressore, essendo alle prese con avvocati e denunce. Non è ancora chiaro se si sia trattata di un aggressione premeditata e chi sia stato ad infliggere un colpo al volto facendole gonfiare l’occhio. L’ex gieffina ha voluto prendersi per elaborare l’evento traumatico e raccontare l’accaduto.

Le uniche parole espresse da Guendalina Tavassi sono state: “Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta, sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato. Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce e querele. Non posso dire dov’è successo, chi è stato, mi dispiace non posso dire nulla”.