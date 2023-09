Sfogo social di Guendalina Canessa che camminando per le vie di Milano si è imbattuta in uno spiacevole episodio di violenza.

Fuori di sé per le vie del centro di Milano, Guendalina Canessa. L’ex volto anche del Grande Fratello si è mostrata sui social, precisamente sulle sue stories su Instagram, arrabbiata e delusa per quanto era appena accaduto. Protagonista un ragazzino che stava agendo con violenza nei confronti di un piccione.

Guendalina Canessa, lo sfogo social

“Sono una bestia, si, sono una bestia ora”, ha esordito su Instagram la Canessa. Poi raccontando cosa abbia scatenato in lei tale rabbia: “C’era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, ‘un piccione’. Ca**o no, gli ho detto: ‘Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c**o?’. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni”.

La scena a cui aveva appena assistito, evidentemente, ha provocato in Guendalina grande fastidio dato che la donna ha proseguito nella sua sfuriata: “Siete una generazione di bruciati. Mi fate schifo, schifo. Sì, dico a voi ragazzini e ragazzine di me**a. A chi devo dare la colpa? Ai social? A questi video di TikTok di me**a? O devo dare la colpa ai genitori? Ma come vi viene in mente di tirare dei calci a un povero animale che è lì che non vi ha fatto niente e non vi dà fastidio. No io sono impazzita. Mi sono messa a urlare in piazza Duomo, sono stufa, mi fate schifo. Siete una generazione di me**a, mi vergogno per i vostri genitori e mi fanno schifo pure loro, me**e!”.

Uno sfogo forse un po’ esagerato ma che certamente mette in evidenza come non ci siano limiti alla violenza delle persone, anche verso animali indifesi come i piccioni.

